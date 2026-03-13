Insólito: Más de 100 pasajeros fueron rescatadas tras colapso de puente Sahuay en Áncash

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Más de 100 pasajeros fueron rescatados tras el colapso del puente Sahuay por las fuertes lluvias registradas en la región Áncash tras recibir las ayuda de diverso personal de rescate. El lamentable desprendimiento del puente causó que 1 persona falleciera y tres resulten heridas.

100 pasajeros rescatados en puente Sahuay

Entre niños y adultos mayores, 100 personas quedaron varadas ante el temor de ser arrastrados por el río Collota. Sucede que el paso vehicular se encuentra suspendido por la caída de la estructura del puente Sahuay, lo que que ha generado que los viajeros se vean impedidos de continuar su paso.

Ante ello, personal de Defensa Civil, del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía Nacional, realizaron las labores de rescate para ayudar a transitar a los ciudadanos varados. Para ello, se hizo uso de sogas y otro equipo logístico para evitar que los pasajeros fueran arrastrados por la creciente del río.

Rafael Macedo, sugerente regional de gestión de riesgos, indicó que se realizó la más rápida intervención de los viajeros desde que se reportó la caída del puente durante la noche del miércoles 11 de marzo.

El colapso del puente se conoció con un trágico accidente. El hecho sucedió cuando una camioneta cayó con la caída de la estructura. El vehículo se dirigía desde La Unión (Huánuco) hacia la ciudad de Huaraz.

Según los reportes de medios locales, cuatro personas iban a bordo del vehículo que, producto del impacto, causó la muerte de uno de los tripulantes, mientras que los otros tres resultaron heridos.

Se instalará puente provisional

La caída del puente Collota, ubicado en el tramo de la vía Pativilca, en el distrito de Catac, provincia de Recuay, en la región de Áncash, generó que el tránsito vehicular se vea interrumpido.

Ante ello, los conductores usan vías alternas para poder continuar con los trayectos hasta que se restablezca el tránsito. Ante ello, Provías Nacional se encuentra en la zona con el fin de colocar un puente provisional.

Este puente modular será instalado en reemplazo temporal del puente Collota en el km 523+350 de la ruta nacional PE-3N, tramo Conococha - Cátac.

📍#GobiernoEnÁncash

🌉 Llegó a la estructura del puente modular que será instalada en reemplazo del puente Collota (Sahuay), afectado por la socavación de uno de sus estribos, en el km 523+350 de la ruta nacional PE-3N, tramo Conococha - Cátac.#GobiernoPresente#ElPerúNosUne 🇵🇪 pic.twitter.com/7beIo5NLmF — Provías Nacional (@ProviasNac_Peru) March 13, 2026

El colapso del puente Sahuay ha generado interrupción vehicular en la zona y de viajeros. Ante ello, personal de rescate de diversas instituciones han realizado el trasbordo de más de 100 pasajeros atrapados ante el río Collota tras la caída de la estructura en la región Áncash.