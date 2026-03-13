Venezuela: Régimen chavista le niega amnistía a abogado cercano a María Corina Machado

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El abogado Perkins Rocha, estrecho colaborador de la líder opositora María Corina Machado, sufrió un nuevo revés judicial en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le negó el beneficio de amnistía bajo la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada en febrero de este año.

Rocha, asesor jurídico de Vente Venezuela, permanece bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica desde hace semanas, tras haber sido detenido en la ola de procesos que siguió a las presidenciales de 2024. El fallo fue notificado este viernes y el propio abogado lo calificó como un "grave error" de interpretación.

Los argumentos del tribunal

El juez José Antonio García Morán consideró que Rocha se encuentra dentro de los supuestos de exclusión previstos en el artículo 9 de la ley, que veta la amnistía para procesados por violaciones graves de derechos humanos, corrupción, narcotráfico o quienes hayan "promovido o facilitado acciones militares de gobiernos extranjeros".

En su caso, el tribunal lo vincula con delitos de terrorismo, conspiración con gobierno extranjero, asociación para delinquir y traición a la patria. Son los mismos cargos genéricos que el chavismo ha aplicado a numerosos presos políticos, lo que subraya la discrecionalidad de los criterios judiciales. El abogado, sin embargo, anunció que apelará la decisión.

"Se ha incurrido en un grave error de interpretación sobre el espíritu y alcance de la ley. Mi empeño por recuperar los derechos para todos seguirá hasta el final", denunció Rocha.

#ATENCIÓN | El régimen de Venezuela le negó la amnistía al abogado venezolano Perkins Rocha, uno de los asesores jurídicos de la oposición y cercano a la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado. pic.twitter.com/oMX1cY0RWe — NTN24 (@NTN24) March 13, 2026

La Ley de Amnistía

La norma, aprobada el 20 de febrero, abarca un periodo de 27 años desde la llegada del chavismo al poder en 1999. Su aplicación está condicionada a 13 eventos específicos y contiene exclusiones severas. Aunque el Gobierno asegura que ha beneficiado al 80% de los solicitantes válidos, las listas de beneficiarios no son públicas ni auditables.

Según cifras oficiales, de 9.726 peticiones procesadas, 7.727 habrían sido aprobadas, incluyendo a 253 personas que estaban en prisión. Sin embargo, unas 1.460 solicitudes fueron rechazadas por considerarse "delitos comunes" o supuestos excluidos.

El caso de Rocha se interpreta como un golpe directo al entorno de Machado, quien sigue inhabilitada políticamente. La negativa de amnistía refuerza la estrategia del régimen de Nicolás Maduro (capturado por Estados Unidos) de mantener bajo presión judicial a los colaboradores más cercanos de la oposición.

Organizaciones como Foro Penal señalan que, pese a las excarcelaciones recientes, aún permanecen en prisión más de 500 ciudadanos por motivos políticos, incluidos 179 militares.

La negativa de amnistía a Perkins Rocha confirmaría la arbitrariedad con la que el chavismo aplica la nueva ley y la falta de garantías judiciales para la oposición. El fallo no solo afecta a un abogado, sino que envía un mensaje claro sobre el cierre de espacios legales para quienes acompañan a María Corina Machado en su intento de disputar el poder.