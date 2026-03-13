Samahara Lobatón anuncia ACCIONES LEGALES contra Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La influencer Samahara Lobatón anunció que iniciará acciones legales contra Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. A través de sus redes sociales, la influencer explicó que solicitará el aumento de la pensión alimentaria, ya que el monto que actualmente percibe resulta insuficiente para cubrir las necesidades de los menores.

En su pronunciamiento, Lobatón enfatizó que la medida responde exclusivamente a su rol como madre y a la responsabilidad de garantizar el bienestar y desarrollo de los menores.

Samahara Lobatón anuncia acciones legales

Según el comunicado, la medida fue tomada luego de reunirse con su abogado, Wilmer Arica, y evaluar la situación. En la misma línea, Lobatón detalló que el monto que actualmente recibe por concepto de pensión resulta insuficiente para cubrir las necesidades actuales de sus hijos.

"El día de hoy después de haberme reunido con mi abogado he decidido iniciar las acciones legales correspondientes contra el señor Bryan Torres, a fin de solicitar el incremento de la pensión de alimentos de mis menores hijos, esto debido a que la suma que actualmente viene otorgando por concepto de alimentos resulta insuficiente para cubrir las nuevas necesidades de nuestros hijos", se lee en el comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

¿Qué relación tienen Samahara y Bryan?

En una reciente entrevista que Samahara concedió a Magaly TV La Firme, la conductora le preguntó cuál es la opinión de Bryan Torres respecto a los besos que la influencer se está dando públicamente con el padre de su primera hija, durante transmisiones en vivo en TikTok.

La hija de Melissa Klug aseguró que no ha hablado del tema con Bryan y contó con todo detalle sobre el tipo de relación que llevan actualmente

"No he hablado con él de esto. Nosotros tenemos una conversación de papás. Él sigue yendo a mi casa a visitar a mis hijos, pero nosotros no hablamos nada que no sea de nuestros hijos", dijo.

Samahara descarta reconciliación con Youna

Samahara aseguró que mantiene contacto constante con su exnovio, pero solo hablan de sus responsabilidades como padres o del estado de salud de él, ya que está pasando un momento delicado debido a la leucemia que le fue diagnosticada hace un tiempo.

Además, la decisión de iniciar el proceso legal se produce poco antes de que Lobatón participe en el reality show "La Granja VIP", programa en el que permanecerá varios meses alejada de su entorno familiar, lo que habría motivado a la influencer a dejar resueltos algunos temas relacionados con el bienestar de sus pequeños antes de su ingreso al programa