Magaly destruye a Mario Irivarren por sus disculpas hacia Onelia tras el ampay: "Es un gran inmaduro"

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina no pudo evitar reaccionar a las disculpas que Mario Irivarren le ofreció a su exnovia Onelia Molina tras haberla engañado durante su último viaje a Argentina. La conductora de televisión criticó duramente la frialdad con la que Mario hizo el pronunciamiento y lo acusó de hacerse la víctima tras el polémico ampay.

Magaly destruye a Mario por disculpas a Onelia

Después de escuchar las disculpas que Mario ofreció en su podcast 'La Manada', Magaly aseguró que Mario nunca ha estado a la altura de ninguna de las mujeres con las que tuvo una relación en el pasado. Además, lo acusó de ser una persona inmadura y de tener rasgos narcisistas.

"Es un gran inmaduro, que tiene muchos rasgos narcisistas. Han visto, pide disculpas con una facilidad increíble (...) ¿cuántas veces le ha pedido disculpas a Onelia? Las disculpas valen un pepino cuando tu cambio de actitud no acompaña esa disculpa", dijo.

Sobre el comentario que hizo Mario respecto a que no estaba a la altura de Onelia, Magaly dijo que estaba intentando victimizarse para quedar bien. "Parece que lo hubiera estado esperando esto y lo dice con una frialdad tremenda, no se le mueve ni una pestaña ", agregó.

Magaly indicó que Mario estaría buscando quedar bien con su público o con su equipo de trabajo, a quienes también cuestionó duramente por apoyarlo y no recriminarle públicamente la falta de respeto hacia su pareja por segunda vez, ya que en el pasado también lo hizo.

¿Qué dijo Mario sobre el ampay en Argentina?

Hace unas horas, Mario Irivarren rompió su silencio y decidió pronunciarse públicamente en su pódcast La Manada, donde asumió responsabilidad por lo ocurrido.

"No he venido aquí a intentar justificarme, a intentar minimizar o quitarle peso a la situación. Las cosas son como son, son como las han podido ver", señaló al inicio.

Además, reconoció que durante ese viaje perdió el control. "Nos fuimos a una despedida el fin de semana y claramente nos sobrelimitamos. Creo que sobre eso no hay ninguna duda", añadió.

En medio de su descargo, Irivarren también se dirigió directamente a Onelia Molina. "Para pedirle las disculpas a Onelia, que es la persona más afectada y a su familia. Sé que le fallé, sé que la decepcioné", expresó.

De esta manera, las declaraciones de Magaly encendieron nuevamente la polémica en torno a Mario Irivarren, quien enfrenta duras críticas por su comportamiento. La conductora dejó claro que no cree en sus disculpas y cuestionó también a su entorno por respaldarlo, reavivando el debate sobre sus actitudes en relaciones pasadas.