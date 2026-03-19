El ampay de Mario y Said: ¿Quiénes son dos de las chicas con las que pasaron días de fiesta y excesos?

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren y Said Palao protagonizaron un ampay en Argentina, ya que fueron captados bailando muy de cerca y pasando un fin de semana completo con un grupo de jóvenes en un yate. Tras ello, Magaly Medina reveló la identidad de dos de las chicas que acompañaron al grupo de chicos reality durante otra travesía de fiesta y excesos este último fin de semana.

¿Quiénes son las 'amiguitas' de Mario y Said?

Según reveló Magaly, a la fiesta en el yate asistieron seis chicas, de las cuales solo dos asistieron a la celebración del día siguiente, en una villa privada a las afueras de Buenos Aires. Dos de las modelos que asistieron a la celebración con los "guerreritos" fueron descubiertas en redes sociales.

La primera joven fue identificada como Pame Lobato, quien fue una de las primeras en llegar al Airbnb que los chicos alquilaron en Buenos Aires. Posteriormente, fue vista bailando y festejando en el yate, y el sábado también fue captada haciendo coordinaciones en la villa privada y disfrutando de la piscina con las demás chicas.

En sus redes sociales, se presenta como modelo e instrumentadora quirúrgica. Además, disfruta mucho tomarse fotos en bikini y visitar playas paradisíacas. Pame también trabaja como anfitriona, y prueba de ello es que tiene publicaciones promocionando varias marcas.

Modelo del ampay de Said y Mario

La segunda joven identificada responde al nombre de Ximenina y también disfruta tomarse fotos en bikini para sus redes sociales. Con cabello lacio y labios carnosos, posa con naturalidad en paradisíacos lugares para deleite de sus seguidores. Ximenina solo estuvo en el segundo día de fiesta y fue la que más publicaciones hizo en redes.

La joven publicó cada una de las actividades que realizaron el sábado en la villa privada. Comieron asado argentino y también disfrutaron de champán de $100. Además, estuvo disfrutando de la piscina, donde se tomaba fotos que luego presumía en Instagram.

¿Qué dijo Patricio Parodi del ampay?

Uno de los chicos reality que también estuvo junto a Said y Mario fue Patricio, quien se pronunció en 'EEG'. El 'Pato' dijo que no era la persona más indicada, aunque sí dejó claro que no siente que haya traicionado la confianza de ninguno de los involucrados en el ampay.

"Al fin y al cabo, Onelia lo dijo, yo no siento que la haya defraudado a ella ni a nadie. Para mí, una relación de dos es de dos, los terceros salen sobrando. Los teléfonos malogrados o cualquier comentario fuera de la relación, salen sobrando", dijo muy serio.

Es así que, el ampay de Mario Irivarren y Said Palao sigue generando polémica, tras revelarse la identidad de las jóvenes que los acompañaron. Las imágenes y publicaciones en redes sociales evidencian un fin de semana marcado por fiestas, lujos y excesos, que continúa dando que hablar en la farándula local.