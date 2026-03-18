Campaña del DNI electrónico GRATIS el 26 de marzo: AQUÍ todos los detalles de la iniciativa

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Deseas renovar tu DNI en su versión electrónica? Durante la jornada del jueves 26 de marzo se desarrollará una campaña gratuita para la obtención de ese documento en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Beneficios del DNI electrónico, según el Reniec

Estamos a menos de un mes de que se lleven a cabo las Elecciones Generales 2026, por lo cual se resalta la importancia de tener actualizado el documento nacional de identidad (DNI). En ese marco, el Reniec dio a conocer, a través de su portal oficial, los beneficios de tener el DNI electrónico (DNIe), un documento que no solo sirve para identificarte, sino también para abrirte las puertas del mundo digital de forma segura, eficiente y con total respaldo legal.

Entre algunos beneficios que ofrece este DNIe están los siguientes a tener en cuenta:

Seguridad: El DNIe 3.0 tiene 64 elementos de seguridad. El chip criptográfico y el sistema operativo cuentan con la certificación FIPS 140-2 nivel 3.

El DNIe 3.0 tiene 64 elementos de seguridad. El chip criptográfico y el sistema operativo cuentan con la certificación FIPS 140-2 nivel 3. Facilidad y rapidez : Se pueden hacer trámites y transacciones virtuales de forma segura, optimizando procesos para la ciudadanía.

: Se pueden hacer trámites y transacciones virtuales de forma segura, optimizando procesos para la ciudadanía. Firma digital emitida bajo la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE).

emitida bajo la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE). Acceder a servicios específicos como el voto electrónico o la solicitud de copias certificadas de actas oficiales.

¿Dónde será la campaña gratuita del DNIe?

Tras tener en cuenta esos detalles, se reveló que este jueves 26 de marzo se realizará una campaña gratuita para la obtención del DNIe sin costo alguno, beneficiando a mayores y menores de edad, con el objetivo de disminuir las brechas de identificación entre la población, enfocándose especialmente en los sectores más vulnerables.

A través de Facebook, se dio a conocer que la iniciativa se desarrollará en el distrito de Carmen de la Legua - Reynoso desde las 9:30 a.m. en el local comunal de Villa Señor de los Milagros. Se anunció que los cupos serán limitados.

Quienes se verán beneficiados con la campaña serán aquellos que tengan de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años a más. Los trámites que se realizarán son inscripciones, renovación por caducidad, rectificación de datos y duplicado.

Requisitos para tramitar el DNI electrónico

Ten en cuenta los siguientes requisitos:

Traer DNI vencido, copia por ambos lados o acta de nacimiento.

DNI del padre o la madre en caso de que sea menor de edad.

Copia de recibo de luz o de agua en caso de actualizar dirección CDL.

El niño o adolescente debe estar presente para la toma de huella digital.

Así que si estás pensando en adquirir tu DNI electrónico en marzo, ten en cuenta que en el distrito de Carmen de la Legua - Reynoso se realizará una campaña gratuita en coordinación con el Reniec para tramitar ese documento de identidad el día 26.