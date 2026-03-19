Ataúd cae al río cuando era trasladado por familiares tras el colapso de un puente en Jaén

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El impacto de las intensas lluvias en el país dejó una escena insólita y conmovedora en Cajamarca: un ataúd cayó a una quebrada luego de que el puente rústico por el que era trasladado colapsara repentinamente. El hecho ocurrió mientras familiares y vecinos realizaban el sepelio de un poblador, generando momentos de angustia y desesperación.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El incidente se registró la mañana del 17 de febrero, en el caserío Lanchema, distrito de Pomahuaca, provincia de Jaén. Un grupo de personas trasladaba el féretro de Adbias Eredia Bazán hacia el cementerio local, cuando intentaron cruzar un puente artesanal construido con troncos. Sin embargo, la estructura no resistió el peso y cedió en cuestión de segundos.

Como consecuencia, el ataúd cayó a una quebrada ante la mirada atónita de los asistentes, quienes reaccionaron entre gritos y nerviosismo. No obstante, y pese a la dramática escena, los vecinos actuaron con rapidez y lograron recuperar el féretro antes de que la corriente lo arrastrara, evitando que la situación se tornara aún más trágica.

Afortunadamente, ninguna de las personas que participaba en el traslado resultó herida. Sin embargo, el susto dejó una fuerte impresión en la comunidad, que depende de este tipo de infraestructuras precarias para movilizarse. Este hecho vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de muchas zonas rurales frente a condiciones climáticas extremas.

Cabe precisar que las intensas lluvias han incrementado el caudal de ríos y quebradas, generando riesgos constantes. De acuerdo con el Ministerio de Salud, hasta el 2 de marzo de 2026 se reportan al menos 41 fallecidos y un desaparecido a nivel nacional por emergencias asociadas a precipitaciones.

Extienden estado de emergencia por lluvias

El Ejecutivo dispuso la ampliación del estado de emergencia en 134 distritos en ocho regiones del país: Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes, por las intensas lluvias que continúan registrándose a nivel nacional.

Mediante el Decreto Supremo Nº 039-2026-PCM se dispuso extender por un plazo de 60 días calendario, a partir del 20 de marzo del 2026, publicado en el Boletín de Normas Extraordinarias del Diario Oficial El Peruano.

La finalidad de la extensión es continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, para reducir el riesgo ante las precipitaciones presentadas en las regiones.

Es así que, este impactante hecho refleja los riesgos que enfrentan las comunidades rurales ante infraestructuras precarias y lluvias intensas. Aunque no hubo heridos, el episodio encendió las alertas sobre la urgencia de mejorar accesos y prevenir tragedias mayores en zonas vulnerables del país, especialmente durante la temporada de precipitaciones.