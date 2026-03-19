La fiesta del ampay de Said y Mario: ¿Cuánto gastaron en la juerga desenfrenada en Argentina?

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La escapada a Argentina de Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi ha remecido a la farándula, debido a que fueron captados muy cariñosos con varias chicas. Todos disfrutaron de un fin de semana lleno de fiesta y excesos, y ahora se ha revelado el precio que los amigos habrían pagado para vivir esta experiencia.

¿Cuánto costó la fiesta del ampay de Mario y Said?

Según el reportaje que elaboró Magaly TV, La Firme, el grupo de integrantes de Esto es Guerra pagó $2,000 para disfrutar durante ocho horas de un yate de dos pisos, con el que navegaron por el río Delta del Tigre, en Buenos Aires. Aquí no estaban incluidos los servicios de comida y bebidas, por lo que ellos tuvieron que llevarlos aparte.

Cabe resaltar que el yate cuenta con tres habitaciones que pueden utilizar los huéspedes en cualquier momento, aunque no se sabe si los asistentes a la fiesta en el río decidieron utilizarlas o si permanecieron siempre en cubierta.

Al día siguiente, el grupo de amigos se fue a las afueras de Buenos Aires, específicamente a San Sebastián, una zona privilegiada que cuenta con varias villas privadas. El grupo habría pagado $1,000 por la casa de campo en la que disfrutaron junto a ocho jovencitas.

Sin embargo, el equipo periodístico de Magaly habló con informantes, quienes aseguraron que el grupo conformado por Mario, Said, Patricio y Francho habría aprovechado una promoción que incluía todo lo mencionado anteriormente, más comida por tres días, por $6,000.

¿Quién es Francho Sierralta?

Magaly emitió un reportaje en la más reciente edición de su programa, donde dio cuenta de que Francho es muy amigo de varias influencers de moda y estilo de vida. Incluso ha participado en un pódcast que conducen las influencers Natalia Merino y Thalía Echecopar. Sierralta también es muy amigo de varias integrantes de Esto es Guerra, como Hugo García y Facundo González.

Francho siempre se ha visto rodeado de personajes de la farándula y, en alguna oportunidad, dijo que tuvo la opción de ingresar al mundo de los realities. Sin embargo, se ha dedicado más al lado empresarial, ya que tiene varias cadenas de comida rápida y es amante de los fierros.

Lo más impactante es que Francho mostraba muy orgulloso en redes sociales a su reciente esposa, Natalie, con quien se casó en diciembre de 2025. Apenas llevaban tres meses de casados y, el fin de semana, fue captado besando y acariciando a una joven argentina en el yate donde también estuvieron Mario y Said.

Es así que, la escapada de Mario, Said, Patricio y Francho sigue dando de qué hablar, no solo por el ampay, sino por las elevadas cifras que habrían desembolsado. Entre yates, villas y promociones, el viaje estuvo marcado por lujos, excesos y polémica, generando diversas reacciones en la farándula local y en redes sociales.