¡Atención! Gobierno prorroga por 60 días el estado de emergencia en cuatro distritos fronterizos de Tacna

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia declarado en cuatro distritos de la región Tacna para fortalecer la lucha contra la criminalidad y en 179 distritos de 21 regiones, a fin de hacer frente al impacto de las lluvias.

La medidas fueron oficializadas mediante el Decreto Supremo N.° 086-2026-PCM, publicadas en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Más control frente a la inseguridad

En el primer caso, la prórroga será por 60 días a partir del 9 de junio y comprende a los distritos tacneños de Palca, Tacna, La Yarada-Los Palos y Tarata. En la provincia de Tacna, así como al distrito de Tarata.

Uno de los principales objetivos de la ampliación es reforzar la operaciones de control del orden interlucha contra la criminalidad. Durante el periodo de vigencia del estado de emergencia, la Policía Nacional continuará liderando lasno con apoyo de las Fuerzas Armadas en las jurisdicciones establecidas por el Ejecutivo. Las intervenciones se desarrollarán tomando en cuenta información de inteligencia, estadísticas delictivas y mapas de incidencia criminal.

Además, se mantendrán algunas restricciones contempladas en la Constitución respecto a la libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio, cuando las circunstancias lo requieran para preservar la seguridad pública. Las autoridades sostienen que estas medidas excepcionales buscan contener delitos como extorsión, sicariato y otras manifestaciones de violencia.

Atención a las zonas afectadas por lluvias

La prórroga también alcanza a distritos que continúan enfrentando los efectos de las precipitaciones y deslizamientos. La emergencia se extenderá por 60 días, a partir del 5 de junio , en 178 distritos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

En estas localidades se seguirán ejecutando labores de respuesta y rehabilitación, con la participación de gobiernos regionales, municipalidades, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y diversos ministerios.

Entre las acciones previstas figuran la recuperación de infraestructura dañada, en coordinación técnica con el Instituto Nacional de Defensa Civil, continuarán con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente; así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

La ampliación del estado de emergencia refleja la intención del Ejecutivo de mantener una respuesta simultánea frente a la inseguridad ciudadana y los desastres asociados a las lluvias. Mientras las autoridades buscan recuperar espacios afectados por el crimen y atender a las poblaciones vulnerables, el reto será garantizar que las medidas extraordinarias se traduzcan en resultados concretos para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.