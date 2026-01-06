Alerta del Senamhi: Lluvias de verano podrían repetirse durante los próximos días

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

De acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en los próximos días las lluvias, en esta época de verano, podrían volver a presentarse, principalmente en la noche y madrugada, tal y como la registrada ayer en Lima.

Inusual lluvia de verano sorprendió a Lima

El último lunes 5 de enero, la capital fue sorprendida por una inusual llovizna en el que varias zonas amanecieron con ligeras precipitaciones y un cielo nublado un escenario atípico al clima que normalmente se presenta en este tiempo.

Respecto a ello, un equipo de Exitosa dialogó con una especialista de Senamhi, Rosario Julca, quien explicó a detalle a que se debió este fenómeno meteorológico que sorprendió a la población capitalina.

Sobre las temperaturas registradas ayer en Lima Metropolitana sostuvo que estas llegaron a valores de hasta 25 C° principalmennte en los sectores de Lima Norte. Mientras que en Lima Este se esperaba alcanzar valores de hasta 24°C.

"Esto se debe principalmente a la cobertura o a la predominancia de la cobertura nubosa registrada para el día de hoy (ayer lunes). Para el día de mañana (hoy martes) ya esperamos condiciones o presencia de brillo solar principalmente hacia las horas de la tarde y esperamos alcanzar valores de temperatura entre los 28 y 29°C hacia los distritos de Lima Norte y Lima Este", explicó la especialista.

Senamhi alerta de lluvias de verano en próximos días

Adicionalmente, la especialista explicó que no solamente la parte costera fue sorprendida con esta lluvia sino que a lo largo de la sierra del país y también en la parte amazónica.

En tal sentido, refirió que lo que ha sucedido es que en el transcurso de la madrugada se registraron precipitaciones en la selva central y en la sierra central. Por lo que al presentar bastante humedad y nubosidad en la zona hubo un "traslado" hacia la parte costera donde se han registrado lluvias de ligera intensidad.

Precisó que esto se ha dado desde la costa de Áncash hasta la costa de Ica donde se han registrado lluvias intermitentes, de manera ligera y dispersa. "Hay que tener en cuenta que la temporada de lluvias ya inició desde el mes de noviembre", acotó.

"Tenemos dos avisos meteorológicos vigentes. El primero es de precipitaciones en la sierra. Vamos a tener todavía lluvias importantes en las zonas altoandinas (...) además tenemos el aviso de lo que es lluvia en selva por lo que en la zona de la Amazonía también vamos a tener lluvias importantes", alertó.

Como vemos, una especialista de Senamhi alertó que en los próximos días podrían registrarse lluvias intermitenetes en la capital, así como en sectores de la sierra y la selva.