Gremio de motociclistas convocó para hoy a un paro en rechazo a la prohibición de dos personas en una moto

Frente a la entrada en vigencia de la ley que sanciona la circulación de dos personas a bordo de una moto lineal, la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú convocó para este lunes 19 de enero a una movilización contra esta medida establecida por el Gobierno.

De acuerdo con lo señalado por el grupo que preside José Luis Huamán, el punto de concentración será el Campo de Marte, a partir de las 5:00 p. m., en rechazo a la medida que será aplicable desde el día de mañana.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Tras la disposición del Gobierno que prohíbe el traslado de dos personas en una motocicleta, la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú convocó para hoy, desde las 5:00 p. m., a una marcha en el Campo de Marte en rechazo a esta medida.



Motorizados acusan vulneración a sus derechos

Durante el último paro de transporte público del 15 de enero, el presidente José Jerí Oré anunció la implementación de la norma teniendo en cuenta que las motos lineales son el principal medio que usan los delincuentes para transportarse al momento de delinquir.

Es importante señalar que, en entrevista para Exitosa durante la última jornada de paralización en Lima y Callao, el presidente del conglomerado de motorizados calificó de "populista" la medida del Ejecutivo, indicando que las "leyes deben estar para los delincuentes", puesto que, miles de personas se verán afectadas por esta prohibición, cuando dos hampones atacan a comercios y empresas de transporte público con total impunidad sobre una moto lineal.

En ese sentido, indicó que enviaron un oficio al Despacho Presidencial, a fin de que sus propuestas puedan ser atendidas, y de no ser tomados en cuenta por el Gobierno, iban a radicalizar su indignación en las calles; además, estudian la posibilidad de implantar un recurso constitucional contra la norma al aseverar que están vulnerando sus derechos al libre tránsito.

"No se puede permitir esto. Si se da la normativa, lo vamos a estudiar y vamos a interponer una acción legal también, sea una acción de inconstitucionalidad, una demanda de amparo o una acción popular como la que hemos ya interpuesto por el tema de los chalecos", mencionó en "Exitosa Te Escucha".

Cabe precisar, que las multas por incumplir la disposición será de hasta S/ 1.320, así como la acumulación de puntos en la licencia de conducir y la imposibilidad de acceder a descuentos por pronto pago en caso de reincidencia.

Medidas contra extorsión y sicariato en el transporte

Como parte de las disposiciones complementarias establecidas a la Ley N.º 32490, Ley que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y transporte de mercancías, publicada el domingo 18 de enero, la Policía Nacional del Perú (PNP) implementará un botón de pánico antiextorsión para proteger la identidad de las víctimas.

De acuerdo con lo señalado en el Decreto Supremo N.º 009-2026-PCM, la PNP implementará mecanismos de protección en favor de las personas afectadas, a fin de darles atención inmediata cuando ocurran incidentes delictivos durante su traslado. A la ya puesta en marcha de la estrategia, la PNP también se encargará de las siguientes acciones:

Reserva de la información de la denuncia y de la identidad del denunciante.

Canal telefónico de orientación al ciudadano.

Patrullaje focalizado.

Asimismo, en el marco de sus planes operativos, desarrollará otros mecanismos de protección preventivos para pasajeros, propietarios, conductores y familiares amenazados. Dichas acciones serán informadas trimestralmente por la institución.

Finalmente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, y en el plazo de 30 días calendario de la vigencia de la presente norma, aprueba el protocolo del sistema de alerta y control de información extorsiva.