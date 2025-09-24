Señor de los Milagros 2025: Conoce AQUÍ las fechas y rutas de las seis procesiones que recorrerán Lima y Callao

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fervor religioso y la devoción por el Señor de los Milagros se alzan nuevamente en el mes de octubre, con las tradicionales procesiones que recorrerán las principales calles de Lima y, de forma histórica, por Callao. Si deseas formar parte de este evento debes tener en cuenta las fechas que ya se definieron para el recorrido del 'Cristo de Pachacamilla'.

¿Qué días saldrá a las calles el Señor de los Milagros?

La Hermandad del Señor de los Milagros anunció que la sagrada imagen realizará seis recorridos en Lima durante octubre de 2025. Sin embargo, sorprendieron a los fieles devotos al anunciar que el Cristo Moreno volverá a visitar el primer puerto del Perú, puesto que la última vez que pisó el Callao fue el 2003, hace 22 años.

Ante la gran expectativa de la ciudadanía por participar de estos recorridos, se dieron a conocer las fechas programadas para continuar con la historia que se remonta a la época colonial y que reúne fe, esperanza, tradición y gastronomía.

El sábado 4 de octubre: El Señor de los Milagros realizará su primer recorrido ese día y pasará por la Avenida Tacna, Av. Emancipación; los jirones Chancay y Conde de Superunda para luego retornar al Santuario de las Nazarenas por la Av. Tacna.

El Señor de los Milagros realizará su primer recorrido ese día y pasará por la Avenida Tacna, Av. Emancipación; los jirones Chancay y Conde de Superunda para luego retornar al Santuario de las Nazarenas por la Av. Tacna. Segunda salida será el sábado 1 8 de octubre : El camino será por la Av. Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión. Después entrará a la Plaza Mayor de Lima para recibir un homenaje de la Municipalidad de Lima, el Poder Ejecutivo y el Palacio Arzobispal. Luego, continuará por los jirones Carabaya, Ucayali, la Av. Abancay, el jirón Junín, donde el Congreso de la República tendrá una ceremonia. Por último, irá por los jirones Junín, Huanta, Ancash y Maynas y Junín, en la Iglesia del Carmen donde pernoctará.

será el sábado 1 : El camino será por la Av. Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión. Después entrará a la Plaza Mayor de Lima para recibir un homenaje de la Municipalidad de Lima, el Poder Ejecutivo y el Palacio Arzobispal. Luego, continuará por los jirones Carabaya, Ucayali, la Av. Abancay, el jirón Junín, donde el Congreso de la República tendrá una ceremonia. Por último, irá por los jirones Junín, Huanta, Ancash y Maynas y Junín, en la Iglesia del Carmen donde pernoctará. Tercera salida, domingo 19 de octubre: La imagen partirá de la Iglesia del Carmen y recorrerá los alrededores de los hospitales Dos de Mayo y Almenara. Luego continuará por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo. Cabe destacar que el Palacio de Justicia también formará parte de un homenaje. Se pernocta en Las Nazarenas.

Cristo de Pachacamilla vuelve al Callao

Tal como se había hecho mención, la milagrosa imagen visitará la Provincia Constitucional del Callao el domingo 26 de octubre en el tradicional Nazareno Móvil, llevando su bendición a los fieles chalacos. Esto se dará como la cuarta salida del Señor de los Milagros y se dará de la siguiente forma:

El anda pasará por avenida Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Tingo María, Mariano H. Cornejo, Universitaria y La Marina .

. En el Callao recorrerá las avenidas Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico, antes de regresar al Cercado de Lima por la misma ruta.

Quinta salida será el martes 28 de octubre: En esta jornada, el Cristo de Pachacamilla visitará el Hospital Arzobispo Loayza y la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. El recorrido incluirá avenida Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela y Garcilaso de la Vega, además de los jirones Cañete, Mariano Moreno, Recuay y Loreto. Al final del día, la imagen retornará a Las Nazarenas.

Sexta salida será el 1 de noviembre: La procesión de clausura partirá desde Las Nazarenas y recorrerá la avenida Tacna, jirón Callao y jirón Chancay, finalizando nuevamente en su santuario, donde permanecerá hasta el próximo año.

Dado que estas procesiones atraen a miles de personas, las autoridades han implementado una serie de medidas para garantizar el bienestar de los asistentes. Habrá filtros de seguridad, restricciones en el tránsito y puntos de acceso habilitados para facilitar el ingreso de los fieles, además de la presencia de personal médico y unidades de emergencia.

Es así como una de las tradiciones que trasciende fronteras y en el que los fieles usan su hábito morado volverá en este mes de octubre. Se revelaron las fechas y rutas de las seis procesiones del Señor de los Milagros.