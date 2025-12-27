Bruno Pinasco llevará 'Cinescape' a YouTube tras 25 años en la televisión: "La diversión recién comienza"

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La era televisiva de Cinescape cerró un capítulo histórico, pero Bruno Pinasco devolvió la ilusión a sus fans al confirmar que el programa continuará en YouTube. Después de 25 años en la televisión peruana, el conductor apuesta por un formato digital que promete mantener la esencia del querido espacio cinematográfico.

'Cinescape' se muda a YouTube

El anuncio llegó a través de las redes sociales de Bruno Pinasco el 26 de diciembre, mediante un clip enigmático que al inicio parecía despedir el programa de la televisión.

Sin embargo, al final del video, el conductor de 51 años reveló la gran sorpresa: Cinescape dará el salto a YouTube.

"La diversión recién comienza", aseguró Bruno Pinasco, dejando claro que la nueva etapa mantendrá la esencia que conquistó a tantas generaciones.

El exitoso programa, que inició en Panamericana Televisión en 2000 y desde 2003 se consolidó en América TV, se convirtió en un referente de la crítica cinematográfica y del entretenimiento en Perú.

Ahora, sus segmentos como Cinescape+ y Asiascape, enfocados en cine internacional y cultura pop, tendrán más espacio y flexibilidad en la plataforma digital.

Aunque Bruno Pinasco aún no confirmó la fecha exacta de estreno de Cinescape en YouTube, adelantó que todo comenzará en enero del 2026.

Los seguidores del programa, que ya habían mostrado su nostalgia por la despedida televisiva, celebraron la noticia y compartieron su entusiasmo en redes sociales, destacando el legado de uno de los formatos más longevos de la televisión peruana.

¿Cuándo termina 'Cinescape' en América TV?

El último programa en América TV se transmitirá este sábado 27 de diciembre a las 11:00 p.m., marcando un cierre simbólico de una etapa, pero abriendo la puerta a nuevas experiencias y contenidos.

Según Bruno Pinasco, estas novedades mantendrán la diversión y el análisis cinematográfico que caracteriza a Cinescape, asegurando que los fanáticos seguirán disfrutando del programa aunque cambie de formato.

¿Qué comentarios dejó el fin de 'Cinescape'?

Recordemos que, cuando se anunció el fin de Cinescape, los usuarios no tardaron en expresar su nostalgia y gratitud.

Comentarios como "Cinescape marcó la infancia de muchos de nosotros. Los extrañaremos", "Se acabó una era, gracias" y "Definitivamente deja una huella imborrable" se multiplicaron en redes sociales.

Tras 25 años en la televisión, Bruno Pinasco confirmó que Cinescape continuará en YouTube, marcando un nuevo capítulo que promete mantener la esencia del longevo programa y la emoción de sus seguidores en esta nueva plataforma digital.