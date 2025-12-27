Rímac: Lanzan explosivo contra casa y dueños aseguran no haber recibido amenazas extorsivas

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Momentos de terror vivió una familia del Rímac tras el lanzamiento de un explosivo contra su casa durante la madrugada. Pese al fuerte estallido y los daños materiales, los propietarios recalcan que no han sido víctimas de amenazas extorsivas, lo que hace aún más confuso el ataque.

Lanzan explosivo contra casa en el Rímac

Cerca de las 12:30 de la madrugada de este 27 de diciembre, una vivienda familiar ubicada en la cuadra 1 de la calle Morro Solar, en el distrito del Rímac, fue atacada con un explosivo.

Momentos de terror vivió una familia del Rímac tras el lanzamiento de un explosivo contra su casa. Pese al fuerte estallido y los daños materiales, los propietarios recalcan que no han sido víctimas de amenazas extorsivas.



Al momento del hecho, los integrantes de la familia se encontraban reunidos en la sala, sin imaginar lo que estaba por ocurrir.

Uno de los propietarios contó que su hija había llegado de visita y que, de pronto, un estruendo rompió la tranquilidad de la noche.

La explosión fue tan fuerte que generó serios daños en la vivienda, especialmente en la puerta principal y en las ventanas del primer y segundo piso, todas de vidrio, que terminaron destrozadas.

Los restos quedaron regados por toda la vereda, causando pánico entre los vecinos. La familia quedó visiblemente afectada por lo ocurrido.

No solo por los daños materiales, sino por el miedo que dejó el ataque, sobre todo porque aseguran no entender el motivo detrás de lo sucedido.

Un detalle llamó la atención de las autoridades y de los propios vecinos. A solo unos metros de la vivienda había un vehículo negro estacionado, el cual no sufrió ningún daño tras la explosión.

Este punto es clave para las investigaciones, ya que permitiría descartar el uso de un artefacto de alto poder, como una granada.

De haberse tratado de un explosivo de mayor alcance, las esquirlas habrían causado daños graves al vehículo, dejándolo inservible. Sin embargo, el auto quedó completamente intacto, lo que indicaría que se usó un artefacto de menor potencia.

Los propietarios señalaron que no han recibido amenazas extorsivas, ni llamadas, mensajes, cartas o cualquier tipo de advertencia previa.

Por temor a posibles represalias, evitaron dar detalles sobre a qué se dedican, aunque reiteraron que el ataque los tomó totalmente por sorpresa.

Otro hecho violento en el Rímac

Este ataque se suma a otro grave hecho de violencia ocurrido también en el Rímac. El pasado 24 de diciembre, un mototaxista fue asesinado por delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros mientras realizaba un servicio en la avenida Braulio Sancho Dávila.

Según la Policía Nacional, el crimen se produjo durante un presunto asalto. La víctima, identificada como Marco Antonio Chávez Marín, de 45 años, habría puesto resistencia y fue atacado varias veces con un arma blanca.

E hombre deja en la orfandad a dos hijos, uno de ellos con discapacidad. Agentes policiales y peritos llegaron a la zona para realizar las diligencias y trasladar el cuerpo a la morgue central de Lima.

El Rímac vuelve a ser escenario de hechos que alarman a sus vecinos. El ataque con explosivo contra una vivienda, pese a no existir amenazas extorsivas, y el asesinato de un mototaxista reflejan la creciente inseguridad en el distrito.