Lince: Detonan explosivo en la puerta de un hotel ubicado en la Av. Petit Thouars

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

El peligro persiste en las calles. La tranquilidad de Lince se vio abruptamente interrumpida cuando un explosivo fue detonado en la puerta principal del hotel Gold Inn, ubicado en la transitada Av. Petit Thouars, causando alarma entre los vecinos de la zona.

El incidente ocurrió cerca de las 3:30 a.m., y según las primeras investigaciones, podría estar relacionado con operativos recientes de la Policía Nacional del Perú.

Ataque con explosivo en Lince

Según el comisario Daniel Guivar Zumaeta, la explosión se produjo cuando dos sujetos en moto lineal lanzaron un artefacto contra la fachada del hotel.

🔴🔵La tranquilidad de Lince se vio abruptamente interrumpida cuando un explosivo fue detonado en la puerta principal del hotel Gold Inn, ubicado en la transitada Av. Petit Thouars, causando alarma entre los vecinos de la zona.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺... pic.twitter.com/HAFYfAjST2 — Exitosa Noticias (@exitosape) December 27, 2025

"Lo bueno es que no ha habido daños a las personas, no ha habido daños en la salud, en la integridad física de los trabajadores del hotel, pero sí ha habido daños materiales contra las estructuras de este hotel", dijo el comisario.

El incidente causó pánico entre los trabajadores del hotel, quienes se encontraban en los exteriores y lograron ponerse a salvo.

Las mamparas y puertas del hotel quedaron completamente rotas, y los vidrios esparcidos alertaron a los vecinos de la cuadra 19 de la avenida Petit Thouars.

Operativos recientes y posibles motivos

El comisario Daniel Guivar indicó que el ataque podría estar vinculado a operativos realizados la noche anterior, donde se intervinieron a 32 ciudadanos venezolanos, incluyendo 10 trabajadoras sexuales.

"Presumiblemente, esto puede ser una respuesta de la delincuencia por los operativos que se vienen ejecutando en Lince", afirmó Guivar Zumaeta.

Hasta el momento, el hotel no había recibido amenazas ni mensajes extorsivos. La investigación continúa para determinar quiénes fueron los responsables del ataque reciente.

Las cámaras de seguridad captaron a los delincuentes con una maleta de delivery falsa, y ahora la Policía intenta identificar la placa de su moto.

PNP promete capturar a delincuentes

Tras el ataque, toda la cuadra 19 de la Av. Petit Thouars fue cerrada, con un fuerte resguardo policial. El equipo de criminalística de la PNP llegó al lugar para recabar información y evaluar los daños materiales.

La Policía asegura que los responsables serán plenamente identificados y detenidos en los próximos días. "En el transcurso de las investigaciones, serán plenamente identificados y posteriormente capturados", finalizó Guivar.

La detonación en la puerta del hotel Gold Inn, ubicado en la Av. Petit Thouars, mantiene en alerta a los vecinos de Lince. Aunque no hubo heridos, el ataque deja evidencia de daños materiales y podría estar vinculado a operativos recientes de la PNP.