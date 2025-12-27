Actor de 'Resident Evil' es acusado de dispararle a una mujer tras pelea vial

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ernest Heinz, actor conocido por su trabajo en Resident Evil, fue acusado de dispararle a una mujer tras una pelea vial en Nueva Jersey. La noticia ha generado revuelo entre fans y usuarios de redes por la gravedad del hecho.

Actor de 'Resident Evil' dispara a mujer

El hecho ocurrió el 11 de septiembre en Galloway Township, cuando la víctima, Maritza Arias-Galva, intentaba incorporarse a un semáforo en rojo y fue cerrada por el vehículo de Ernest Heinz.

Según la declaración de Maritza Arias-Galva, el actor descendió de su auto, la amenazó y le disparó en el rostro, aunque afortunadamente la mujer sufrió una lesión que no puso en riesgo su vida.

Tras el ataque, Ernest Heinz huyó y se refugió en el campus de la Stockton University, provocando un cierre de seguridad de tres horas mientras la policía lo buscaba. Finalmente, fue localizado ese mismo día en una residencia cercana.

Cargos contra Ernest Heinz

Inicialmente, Ernest Heinz fue acusado de intento de homicidio, asalto agravado con arma de fuego, posesión de armas y otros delitos. A principios de diciembre, un gran jurado elevó los cargos a 31, incluyendo intento de homicidio con agravantes.

Algunos de los cargos están relacionados con armas encontradas en un depósito que Ernest Heinz habría visitado tras el tiroteo, incluyendo un rifle que habría recogido momentos después del ataque.

Según los registros, el arma utilizada estaba registrada a nombre de su padre, mientras que el vehículo estaba a nombre de su madre.

Se espera que Ernest Heinz sea presentado ante el juez el próximo 30 de enero de 2026, y permanecerá bajo custodia hasta el inicio del juicio.

Ernest Heinz, rostro de 'Resident Evil'

Aunque su carrera fue algo breve, Ernest Heinz tuvo un papel no acreditado en Los Soprano, pero es más reconocido por haber prestado su rostro como modelo para dos videojuegos de Resident Evil.

Este hecho ha sorprendido a los fans, quienes siguen comentando la noticia en redes y cuestionando el comportamiento del actor fuera de los sets y videojuegos.

El caso también ha abierto debate sobre la responsabilidad de figuras públicas en conflictos cotidianos y el uso de armas de fuego, sobre todo cuando se involucran civiles en incidentes viales.

La acusación contra Ernest Heinz, conocido por su participación en Resident Evil, por dispararle a una mujer tras una pelea vial, sigue generando un revuelo total mientras se espera su presentación ante el juez.