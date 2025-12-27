Tiktoker Cañita abre restaurante de alta cocina en Barranco: "Es un proyecto hecho con mucho esfuerzo"

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El famoso tiktoker Cañita decidió llevar su popularidad al mundo gastronómico. Alexis Callañaupa inauguró un restaurante de alta cocina en Barranco, un proyecto que combina su amor por la gastronomía con la experiencia inmersiva que siempre quiso ofrecer a sus seguidores.

Cañita abre su restaurante en Barranco

El creador de contenido sorprendió al anunciar la apertura de Sabina, un espacio de cocina peruana contemporánea que propone experiencias únicas para quienes lo visiten.

"Es un destino exclusivo andino contemporáneo. Es mi proyecto hecho con amor, cariño y mucho esfuerzo", comentó Cañita al presentar su nuevo local.

El tiktoker buscó crear algo más que un restaurante: tres rutas gastronómicas con tres experiencias cada una, sumando un total de nueve vivencias que prometen sorprender a los comensales.

"Créanme que cuando entren, no van a querer salir", agregó Alexis Callañaupa, mostrando su entusiasmo y cercanía con sus seguidores.

El influencer aseguró que ya se pueden realizar reservas y que espera recibir a sus seguidores en un ambiente cómodo y exclusivo, donde cada visita se convierte en una experiencia memorable.

Trayectoria digital de Cañita

Alexis Callañaupa, nacido en Manchay, Pachacámac, comenzó su carrera subiendo videos a Omegle, plataforma en la que sus interacciones espontáneas rápidamente se hicieron virales.

A pesar de los obstáculos y la eliminación constante de sus cuentas, su persistencia lo llevó a TikTok, donde se convirtió en uno de los creadores más reconocidos del país.

Gracias a su talento y carisma, Cañita ha sido premiado en los TikTok Awards 2025, consolidando su influencia en redes sociales.

Ahora, su salto al mundo gastronómico representa una extensión natural de su marca personal, llevando su creatividad y estilo a un formato que mezcla entretenimiento y alta cocina.

La vez que Cañita apoyó a una familia

Recordemos que en junio de este año Cañita se unió a la lucha de una madre ecuatoriana cuya hija, Isabel, de tan solo 3 años, necesitaba un trasplante de corazón y pulmón.

La historia de la pequeña conmovió a miles y captó la atención del creador de contenido, quien utilizó su influencia en redes sociales para recaudar fondos destinados al tratamiento de Isabel.

En la transmisión, sus seguidores no solo donaron, sino que también ayudaron a que todos se enteraran de la causa, sumando un apoyo enorme para la familia.

La transmisión llegó a más de un millón de regalos virtuales, que equivalen a unos 10.000 dólares. Aun así, como la plataforma retiene parte, Isabel recibió algo más de 5.000 dólares.

Con su nuevo restaurante en Barranco, Cañita da el salto de tiktoker a empresario y le ofrece a sus seguidores un plan que mezcla buena comida, creatividad y buena onda.