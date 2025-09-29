Cardenal Castillo: "Si los candidatos son malos, no hay que elegirlos por más católicos que sean"

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La pugna por el sillón presidencial está a punto de iniciar oficialmente, Por ello, mucho de los candidatos ya iniciaron oficialmente sus campañas para comenzar a ganar adeptos y poder llegar a Palacio de Gobierno.

Cardenal Castillo envía contundente mensaje a candidatos

En esa coyuntura, el Cardenal Carlos Castillo se pronunció durante la última homilía realizada en la catedral de Lima tocando diversos temas. Aquí, el monseñor se refirió a los postulantes el sillón de Pizarro y su accionar para sumar votos.

La autoridad de la iglesia peruana indicó que la gente debe analizar bien por quien se inclinarán en las próximas elecciones y rechazó que algunos de los candidatos utilicen el nombre de dios en sus discursos.

"Nuestra tarea será no irradiar la posición católica en la política. No podemos tener una preferencia nosotros a ningún candidato, por más que sea católico, apostólico y romano. Aquí lo que prima es la conciencia del bien que puede realmente realizar y la demostración de si esas personas son honestas para poderlo hacer", indicó.

En esa misma línea, rechazó totalmente que uno o varios postulantes busquen ponerse encima de otro solo por su postura católica o en favor de la iglesia. De acuerdo a su pensar, debe ser la conciencia del político y su plan de trabajo lo que termine de convencer al público en general.

🎯"A Dios déjenlo tranquilo porque Dios es de todos. De ninguna manera hay un candidato preferido por la Iglesia" dijo hoy en su homilía dominical el cardenal Carlos Castillo y llamó a evaluar con conciencia el voto para las próximas elecciones. pic.twitter.com/E3rFMu9ygt — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) September 28, 2025

"De ninguna manera hay un candidato preferido católico por la Iglesia. Ninguno. Todos, si son buenos, deben ser elegidos. Y si son malos, no hay que elegirlos, por más católicos que sean. Rechacen eso de que por ser católico, entonces este debe ser. No. Si es buena persona, si es inteligente, si es que tiene un buen programa y si es que ha demostrado que así lo puede hacer, vale la pena, correcto", añadió.

Dios no tiene partido

Finalmente, el cardenal hizo un pedido expreso a los candidatos de que no utilicen a Dios en sus campañas. Según indicó, Dios no tiene partido ni preferencia alguna ya que solo busca el bien para toda la humanidad.

"Les pido eso mucho porque ya se están sintiendo las cosas de que todos recurren a Dios. A Dios déjenlo tranquilo, que es de todos, no es de ninguno en particular. Y, por lo tanto, Dios no tiene partido. Dios tiene amor por toda la humanidad y el bien común, inclusive por los ricos", añadió.

De esta manera, el Cardenal Carlos Castillo envió un mensaje a la población pidiendo que no solo voten por un candidato que se califique de religioso o católico.