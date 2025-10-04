'Generación Z': Manifestantes llegan hasta los exteriores del Congreso en nueva jornada de protestas

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En una nueva jornada de protestas convocada por la 'Generación Z', cientos de manifestantes se congregaron en el centro de Lima para luego dirigirse hasta los exteriores del Congreso de la República para hacer sentir su rechazo contra el gobierno de Dina Boluarte.

'Generación Z' llega hasta las afueras del Congreso

Desde horas de la tarde y cuando a solo unas cuadras miles de fieles se encontraban acompañando la primera salida del Señor de los Milagros en este 2025, cientos de ciudadanos se fueron juntando en la Plaza San Martín como ya es costumbre.

En las imágenes recogidas por Exitosa se pudo observar a diferentes colectivos ciudadanos como un grupo de estudiantes de la Universidad de San Marcos y los integrantes de la denominada 'Generación Z' quienes lideran estas convocatorias contra el Ejecutivo.

De inmediato, se desplegó una bandera gigante a lo largo de la avenida Nicolás de Piérola para emprender recorrido hasta el Congreso de la República. Portando carteles y pancartas los cuales contenían mensajes condenando la ola de criminalidad, sicariato, delincuencia y extorsión que atraviesa el país en la actualidad.

La manifestación llegó a la avenida Abancay y continuó su recorrido hacia el Parlamento el cual ya era resguardado por rejas y cientos de agentes de la Policía Nacional como ya se dio en las anteriores jornadas de manifestación. De momento, la paralización continúa de manera pacífica y no se reportan disturbios ni represión por parte de la PNP.

¿Qué reclama la 'Generación Z'?

En diferentes oportunidades, el vocero del colectivo 'Generación Z' conversó con diversos espacios de Exitosa dando a conocer sus razones para seguir convocando a marchas contra las autoridades. En dichas charlas manifestó que sus motivos son la inacción de la gestión liderada por Dina Boluarte ante la crisis de inseguridad que atraviesa el Perú y que a diario cobra decenas de vidas.

Eso sí, uno de sus primeras marchas en el centro histórico de Lima fue convocada para rechazar de forma contundente la polémica ley que favorecía a las AFP y que iba a obligar a millones de jóvenes, independientes y ciudadanos de otros sectores a afiliares a este cuestionado sistema de pensiones.

Por suerte, la iniciativa fue derogada por el Legislativo y luego se autorizó a un nuevo retiro de los aportes de las AFP que ya se encuentra en marcha.

De esta manera, un importante grupo de manifestantes, convocados por la 'Generación Z', llegaron hasta las afueras del Congreso de la República protestando contra el gobierno de Dina Boluarte.