Paro de transportistas: ATU asegura que el transporte público se da con normalidad

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el vocero de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, Erick Reves, aseguró que el transporte público se registra con normalidad en la capital.

ATU monitorea impacto del paro

Desde las 5:00 a. m. los altos funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones junto a la ATU monitorean la demanda y oferta de unidades de transporte público durante la convocatoria a paralización, en ese sentido, según la información que manejan, sostienen que el paso de las unidades es normal.

" Los buses convencionales están saliendo a brindar su servicio en 90% de las rutas. En este momento podemos afirmar que es un día normal donde, también hay que considerar, de que muchas universidades en prevención han mandado a los alumnos a remoto y en algunos centros laborales también", afirmó el representante de ATU.

Asimismo, dio a conocer que hasta el momento no se han reportado incidentes o interrupciones en el servicio del Metropolitano y los Corredores complementarios, pues, aunque hubieron intentos de bloqueos de vías rápidamente la PNP tomó medidas. Aseguró que la información que manejan se da por el personal de campo.

"Nosotros tenemos un despliegue de personal COP en campo que nos brindan cada 30 minutos el reporte. Los tenemos distribuidos en todo Lima Metropolitana. Conjuntamente, tenemos información de los centros de monitoreo que tienen los gobiernos locales, es de ahí que recogemos esta información y podemos afirmar las cifras que hemos informado", explicó.

MTC asegura que se cubre la demanda

Vocero del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Alberto Rojas, aseguró que se vienen cubriendo al demanda del transporte público al 100% del Metropolitano, los Corredores complementarios y los buses convencionales. Incluso llegaron a afirmar que la oferta de unidades es mayor en las calles.

Cabe señalar que la Policía Nacional indica lo mismo, así lo confirmo el jefe de la Región Policial Lima, el general Enrique Felipe Monroy, quien afirmó que se cubre la demanda de la ciudadanía con normalidad.

Estas afirmaciones se dan pese a los reportes de diverso equipos de Exitosa en donde se registra poca afluencia de vehículos de transporte público, por lo que hay una gran cantidad de pasajeros varados y esperando alguna movilidad para poder trasladarse.

En ese sentido, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao informó que el transporte público se brinda con normalidad pese al paro de transportistas convocado para este jueves 2 de octubre.