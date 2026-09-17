Se definieron los cruces de las semifinales de la Libertadores y Sudamericana: aquí los equipos y las fechas de enfrentamientos

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Culminaron los cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026. Este jueves 17 de septiembre se terminaron de definir los ocho mejores equipos de ambas competiciones internacionales, quienes darán el último paso previo a las finales que se llevarán a cabo en noviembre próximo tanto en Uruguay como en Colombia.

La jornada acabó con el sueño del Cienciano del Cusco. El Montevideo City Torque hizo la heroica en el estadio Centenario, remontando la llave 3 a 2 con su victoria por 3 a 0. El "Papá de América" no pudo repetir la gesta del 2003 y por el momento continúa como el único equipo peruano en lograr títulos continentales.

Tres equipos brasileños y un argentino en "semis" de la Libertadores

En el marco de la Copa Libertadores 2026, Flamengo de Brasil continúa con su objetivo de llegar a una nueva final. Tras eliminar al Independiente del Valle de Ecuador, el actual campeón se medirá en semifinales ante Estudiantes de La Plata, quien hizo la propio ante el Corinthians.

La otra llave será brasileña. Palmeiras venció por penales a Liga de Quito en Ecuador, logrando así su pase a las "semis". Mientras que, Fluminense, logró la clasificación hacia la misma instancia, luego de superar al Platense en Argentina.

Las llaves se jugarán en la semana del 13 y 14 y 20 y 21 de octubre. Estudiantes recibirá en el primer duelo a Flamengo, así como Fluminense a Palmeiras. La gran final se jugará el sábado 28 de noviembre en el Centenario de Montevideo, Uruguay.

Dos brasileños, un argentino y un uruguayo van por la Sudamericana

Por su parte, Boca Juniors intentará repetir los éxitos de los años 2004 y 2005. En esta oportunidad buscará llegar a la final del torneo tras 21 años, pero antes deberá doblegar al brasileño Vasco da Gama. Ambas cuadras dejaron en cuartos de final al São Paulo e Independiente Santa Fe, respectivamente.

Tras eliminar al Cienciano, el Montevideo City Torque se enfrentará al Atlético Mineiro, equipo que dejó en el camino al Santos de Neymar Jr. en una histórica y dramática clasificación que fuera definida por penales.

Las 'semis' se disputarán entre los días 13 y 14 y 20 y 21 de octubre (horarios todavía sin confirmar). Asimismo, tal como lo oficializó la CONMEBOL en mayo último, la final de la edición 2026 se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

🤩 ¡El cuadro de semifinales de la CONMEBOL #Sudamericana! Así quedó el camino a Barranquilla pic.twitter.com/Sw7I0IgVz7 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 18, 2026

De esta manera, quedaron definidos los cruces de los equipos que van por la gloria en la presente temporada futbolística.