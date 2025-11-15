Shakira en Lima: Metropolitano anuncia ampliación de su horario para los tres conciertos de la colombiana

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mega estrella colombiana Shakira ya se encuentra en Lima para lo que serán sus tres conciertos en el Estadio Nacional a realizarse este sábado 15, domingo 16 y martes 18 de noviembre. Por ello, sus fanáticos en la capital agotaron todas las entradas con la finalidad de entonar los mejores éxitos de la artista a todo pulmón.

Metropolitano amplía su horario por concierto de Shakira

Durante la madrugada de este sábado 15 de noviembre, la nacida en Barranquilla arribó a nuestra capital para dirigirse de inmediato al hotel donde se alojará en el distrito de Miraflores. Con ello, todo quedó listo para sus esperadas presentaciones las cuales tuvieron que postergarse por el incidente que tuvo en febrero de este año.

Y sabiendo que miles de fanáticos acudirán al coloso de José Días para presenciar en vivo y en directo a Shakira, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la ampliación del horario del Metropolitano en la estación Estadio Nacional.

Mediante un comunicado, la entidad adscrita al MTC indicó que los buses circularán en ambos sentidos hasta la media noche del sábado 15, domingo 16 y martes 18 de noviembre. Los servicios que estarán disponibles serán la ruta B con destino a Comas y Carabayllo y la ruta C que culmina en Chorrillos.

Setlist de 'Las Mujeres Ya No Lloran'

Con la colombiana ya en nuestra capital, la productora Masterlive comunicó todos los detalles de sus tres presentaciones en el Estadio Nacional. En primer lugar, la puertas abiertas del escenario deportivo estarán abiertas desde las 4 p. m., además se conoció que Shakira saltará al escenario sobre las 8:30 p.m.

En esa misma línea, Exitosa pudo conocer cuales son los temas elegidos por la nacida en Barranquilla para interpretar durante su show denominado 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. Dentro de las canciones escogidas destacan 'Te felicito', 'La Bicicleta', 'Ojos así', entre otras.

La fuerte Girl Like Me Las de la intuición / Estoy Aquí Empire / Inevitable Te felicito TQG Don't Bother Acróstico Copa Vacía / La bicicleta / La tortura Hips Don't Lie Chantaje Monotonía Addicted to you / Loca Soltera Cómo dónde y cuándo Última Ojos así Pies descalzos, sueños blancos Antología Poem to a horse Objection Suerte Waka Waka (Esto es África)

