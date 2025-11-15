Shakira en Lima: ¿Quiénes son los famosos e influencers peruanos que participarán en 'Camina con la loba'?

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El regreso de Shakira a Lima viene acompañado de una propuesta inédita. La cantante no solo trae su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran', sino que ha revelado que compartirá escenario con famosos e influencer locales en el segmento "Camina con la loba".

Famosos que caminarán junto a Shakira

La expectativa por los tres conciertos de Shakira en el Estadio Nacional ya era enorme, pero terminó de dispararse cuando se confirmó que varias figuras peruanas caminarán con la artista rumbo al escenario.

La dinámica, que forma parte de la gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran', permitirá que celebridades e influencers locales acompañen a la colombiana en un recorrido especial desde el backstage hasta el inicio del show.

Entre las elegidas, la primera en confirmarse fue Susy Díaz, quien no tardó en mostrar su emoción en televisión. "Vamos a caminar con Shakira, qué lindo", dijo con su estilo inconfundible en América Espectáculos. A ella se sumaron nombres como:

Rebeca Escribens

María Pía Copello

Flavia Laos

Miranda Capurro

Francisca Aronsson

Zumba

Adriana Campos-Salazar

Merly Morello

Macla Yamada

Óscar Tito (creador de contenido)

Jean Villon (creador de contenido)

Zully (streamer)

¿En qué consiste "Camina con la loba"?

El segmento "Camina con la loba" se ha convertido en una firma especial de esta gira. La artista invita en cada país a figuras reconocidas a acompañarla en una caminata desde el backstage hasta el escenario, justo antes de iniciar sus grandes éxitos.

¿Quedan entradas para Shakira en Lima?

Los conciertos de Shakira en Lima están programados para el 15, 16 y 18 de noviembre de 2025 en el Estadio Nacional. La fecha del 16 ya agotó todas sus entradas, pero aún quedan boletos disponibles para los otros dos shows a través de Teleticket.

¿Quedan entradas para Shakira en Lima?

El acceso al Estadio Nacional abrirá desde las 4:00 p.m. en todas las fechas, con la idea de permitir un ingreso ordenado y sin aglomeraciones. El show arrancará a las 8:30 p.m., y la producción recomienda llegar con al menos dos horas de anticipación, sobre todo quienes tengan boletos en las zonas de campo.

Una de las sorpresas más llamativas será la presencia de la Orquesta Filarmónica de Lima, invitada especialmente para el primer concierto del 15 de noviembre.

Así, los fanáticos saben quiénes serán los famosos e influencers peruanos que participarán en 'Camina con la loba', uno de los momentos más comentados de la gira de Shakira.