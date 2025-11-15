RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Ya está en Perú

Shakira: Así fue la llegada de la 'Loba' a Lima para sus tres conciertos en el Estadio Nacional

¡La espera terminó! Shakira ya está en Lima. La 'Loba' llegó lista para sus tres conciertos en el Estadio Nacional, desatando la emoción de sus fans.

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 15/11/2025

A pocas horas de arrancar sus conciertos en el Estadio Nacional, Shakira aterrizó en Lima en plena madrugada, escoltada y sin decir una sola palabra. La colombiana llegó directo a su hotel en Miraflores, donde ingresó sin detenerse ante la prensa.

El regreso de Shakira a Lima

La madrugada del sábado Lima tuvo un visitante estelar: Shakira aterrizó en la ciudad escoltada por un imponente despliegue de seguridad, y sin bajar las lunas polarizadas de la camioneta que la llevó directo a su alojamiento en Miraflores

Su llegada ocurre justo antes del inicio de sus tres conciertos en el Estadio Nacional, un regreso muy esperado por sus fans peruanos que llevan meses contando los días para verla nuevamente sobre el escenario.

Aunque muchos recordaban su primera visita al país—cuando salió del hotel a saludar, sonreír y responder un par de preguntas a la prensa—esta vez la cantante optó por un perfil mucho más reservado

Nada de saludos, nada de declaraciones. Solo un ingreso directo y calculado a su hotel, donde se confirmó que estará acompañada de sus hijos, Milán y Sasha.

Fans acampan en el Nacional

Mientras tanto, ya desde la noche anterior, decenas de fans habían decidido acampar en los alrededores del Estadio Nacional buscando asegurar el mejor lugar para la primera fecha de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

Como se sabe, la función del 16 de noviembre está completamente agotada, aunque aún quedan boletos desde S/ 370 para los otros dos días.

La expectativa no es solo por su regreso, sino por los detalles especiales que traerá esta gira. Uno de ellos es la participación de la Orquesta Filarmónica de Lima, que acompañará a la artista en la interpretación de "La Pared", un momento que promete ser de los más comentados de la noche.

Masterlive, la productora, ya confirmó los horarios: puertas abiertas desde las 4 p. m. y Shakira saliendo al escenario a las 8:30 p. m. en punto.

Setlist de 'Las Mujeres Ya No Lloran'

  1. La fuerte
  2. Girl Like Me
  3. Las de la intuición / Estoy Aquí
  4. Empire / Inevitable
  5. Te felicito
  6. TQG
  7. Don't Bother
  8. Acróstico
  9. Copa Vacía / La bicicleta / La tortura
  10. Hips Don't Lie
  11. Chantaje
  12. Monotonía
  13. Addicted to you / Loca
  14. Soltera
  15. Cómo dónde y cuándo
  16. Última
  17. Ojos así
  18. Pies descalzos, sueños blancos
  19. Antología
  20. Poem to a horse
  21. Objection
  22. Suerte
  23. Waka Waka (Esto es África) 

Así, con una llegada silenciosa pero cargada de expectativa, Shakira ya está en Lima para sus conciertos del 15, 16 y 18 de noviembre en el Estadio Nacional. La estrella colombiana, rodeada de seguridad y sin ofrecer declaraciones, inicia su paso por la capital peruana lista para reencontrarse con sus fans.

