Sheyla Gutiérrez: Defensoría del Pueblo exhorta a la PNP a dar con la captura de su presunto asesino

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que logren dar con la captura del presunto asesino de Sheyla Gutiérrez, quien perdió la vida en Estados Unidos.

Orden de captura contra sospechoso

A través de sus redes sociales la Defensoría del Pueblo, tras haberse emitido una orden de arresto con fines de extradición de Jossimar Cabrera Cornejo, acusado de ser autor del crimen contra la peruana asesinada en Estados Unidos, exhortó a la PNP a dar sus mayores esfuerzos para cumplir con la medida y que el hombre sea puesto a disposición de la justicia estadounidense.

Asimismo, informaron que vienen realzando una supervición de la atención al caso por parte de las instituciones, en ese sentido, la semana pasada convocaron a los familiares de la víctima para conocer sus demandas y brindarles información confiable, sobre los procedimientos a seguir. Por ello, en la reunión, estuvieron presentes representantes de la Dirección de Protección y Asistencia al Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"En a reunión, los familiares exigieron una actuación célere para la repatriación del cuerpo de la víctima, así como para alcanzar justicia y sanción al responsable de dicha muerte. En esa medida, la representante de la Cancillería brindó información sobre las acciones que vienen desarrollando, en coordinación con el Consulado de Perú en Los Ángeles", indican.

📢Al haberse emitido la orden de arresto con fines de extradición de Jossimar Cabrera Cornejo, sindicado como presunto autor del crimen de la peruana asesinada en Estados Unidos, Shirley Gutiérrez, exhortamos a @PoliciaPeru a realizar el mayor esfuerzo para hacer cumplir dicha... pic.twitter.com/xl9XcqH8Eh — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) August 26, 2025

Fiscalía de Los Ángeles ordena arresto y extradicción

El llamado se da en el marco de la orden de extradicción contra Jossimar Cabrera Cornejo, emitida por la oficina de la fiscalía del condado de Los Ángeles, presentada el último 22 de agosto. El sujeto es acusado de asesinato, en el documento se alega que habría usado un cuchillo como arma mortal.

"Las acusaciones contra este hombre son horribles, y haremos todo lo posible para que vuelva a estar bajo nuestra jurisdicción para que rinda cuentas (...) La violencia doméstica crea caos en nuestras comunidades y destroza familias. Mi oficina está dedicada a devolver la estabilidad a las vidas de aquellos que han sido víctimas", expresó el fiscal del Distrito Nathan J. Hochman, según el comunicado.

Cabrera Cornejo podría enfrentar "una posible sentencia máxima de 26 años a cadena perpetua en una prisión estatal".

El caso viene siendo procesado por los fiscales de distrito adjuntos Diane Hong y Tyler Zaremba. Además, sigue siendo investigado por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Comunicado Fiscalía de Los Ángeles

De esta manera, la Defensoría del Pueblo exhortó a la PNP a dar con la captura de Jossimar Cabrera para ponerlo a disposición de la justicia estadounidense por se el presunto asesino de Sheyla Gutiérrez.