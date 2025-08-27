Sheyla Gutiérrez: Titular del MIMP anunció apoyo económico a huérfanos de la víctima

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la noche del miércoles 27, la ministra de la Mujer, Ana Peña llegó al domicilio del padre de Sheyla Gutiérrez para reunirse con los familiares de la mujer que habría sido asesinada por su pareja en Estados Unidos.

Ana Peña, la actual titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se reunió con los familiares de Sheyla Gutiérrez, durante la noche del miércoles para mostrar el apoyo por parte del Estado y expresar su solidaridad.

En el domicilio ubicado en el distrito de Breña, la ministra ingresó a la casa del padre de Gutiérrez donde se llevó una reunión a puerta cerrada. A la salida, brindó declaraciones sobre los beneficios de los tres menores de edad que quedaron huérfanos. Actualmente, estos están a buen recaudo junto a su abuela y demás familiares.

La titular del MIMP indicó que cada uno de los menores de edad recibirán una pensión bimensual hasta que cumplan los 28 años de edad. Esta ayuda se hará efectiva siempre y cuando estos mantengan continuidad en sus estudios.

" los tres niños ya están recibiendo todo el acompañamiento integral para que los ayuden a atravesar este duelo. También (acompañamiento) para la abuela, el abuelo y la hermana. Vamos a gestionar una existencia económica para que puedan recibir una suma de 600 soles bimestrales hasta que cumplen 28 años mientras sigan estudiando.

Además, indicó que los gastos de sepelio que comprenden el traslado del cuerpo desde Estados Unidos será asumido por el Estado. De esta forma, aseguró un apoyo económico a la familia.

Sospechoso de asesinato se entregó a la Interpol

Jossimar Cabrera Cornejo, expareja y principal sospechoso del asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entregó a la Interpol Lima tras haber estado en situación no habida por más de una semana

El hecho sucedió durante la mañana del miércoles 27 de agosto, cuando el presunto feminicida se entregó a las autoridades acompañado por su abaogado. En la diligencia se realizó la lectura de sus derechos y la posterior detención preventiva de Cabrera Cornejo, en cumplimiento de la orden internacional emitida por la autoridades norteamericanas.

Familiares de la víctima han solicitado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos agilizar los trámites para extraditar al presunto asesino hacia los Estados Unidos.

