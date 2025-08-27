Puente Piedra: Extorsionadores graban amenaza a chofer de combi y disparan dos veces contra la unidad

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las calles de la capital siguen tornándose cada vez más peligrosas. Esta vez, un chofer de combi fue extorsionado por dos sujetos a bordo de una moto lineal quienes les exigen el pago de un monto de dinero para dejarlos trabajar y no atentar contra su vida.

Extorsionadores graban amenaza a chofer de combi

A través de las redes sociales, se difundió un video donde se observa el preciso momento en que dos delincuentes detienen su recorrido frente a la unidad de transporte público que se encontraba a la espera de pasajeros.

De inmediato, el sujeto saca su arma y comienza a preguntarle al conductor si ya habían pagado la cuota solicitada por esta banda criminal. Posteriormente se presenta como uno integrante de 'Los vaticanos de Puente Piedra' quienes operan en esta zona del distrito ubicado en Lima Norte.

"Quédate al lado del chofer. Amigo una pregunta ustedes a quiénes les están pagando la cuota ¿Cómo que no? Ustedes son una empresa y no le piensan pagar a 'Los Vaticanos', a los chamos", iniciaron los delincuentes.

Luego, el extorsionador, de claro acento extranjero, continuó con su amenaza pidiéndole que se 'alineen' para que su seguridad no sea vulnerado. Al momento de irse, este dispara dos veces contra la parte baja de la combi para generar mayor miedo en el chofer.

"¿Qué vamos a hacer? ¿No van a pagar? ¿Se van a alinear o no se van a alinear a Los Vaticanos? (...) Vamos, que voy a plomear esta m.... Busquen la manera de alinearse ¿Te asustaste, ah? Busquen la manera de alinearse", añadieron.

Capturan a sicarios de chofer en El Agustino

Al otro extremo de la capital, dos sicarios volvieron a teñir de sangra las calles de Lima Metropolitana. En el distrito de Santa Anita, exactamente en el cruce de la Av. Ferrocarril con calle Alameda, estos sujetos dispararon contra el cuerpo de un conductor de transporte público el cual perdió la vida en cuestión de minutos.

Tras perpetrar el crimen, ambos salieron huyendo a bordo de este vehículo menor con dirección desconocida. Afortunadamente, la Policía Nacional activó inmediatamente el plan 'Cerco' y dieron con la captura de ambos delincuentes en El Agustino.

De esta manera, dos sujetos, de nacionalidad extranjera, grabaron el preciso momento en que extorsionan a un chofer de combi en Puente Piedra. Los facinerosos les exigen 'alinearse' con la banda 'Los Vaticanos de Puente Piedra' para que no atente contra su vida.