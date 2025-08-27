Comas: Barbero extranjero es golpeado salvajemente por agentes de serenazgo de la municipalidad

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hecho lamentable sucedió en Comas, específicamente en el bulevar España, con un barbero de nacionalidad venezolana. Resulta que este trabajador extranjero fue masacrado a golpes por agentes del serenazgo de la Municipalidad del distrito sin aparente razón.

Barbero venezolano fue masacrado por serenos de Comas

En primer lugar el hecho habría ocurrido la noche del pasado jueves 21 de agosto en esta céntrica zona del distrito de Lima Norte. Como se observa en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, los efectivos acuden directamente hasta barbero para sacarlo de su local y molerlo a golpes en plena vía pública.

El video muestra entre siete u ocho serenos de la Municipalidad de Comas golpeando sin parar a José Daniel Rodríguez Franco, nombre del barbero agredido. Como era de esperarse, transeúntes y personas que presenciaban el hecho salieron en defensa del joven. Sin embargo, los efectivos no retrocedieron e incluso extendieron su accionar hacia estas personas.

Descargo de la Municipalidad de Comas

El municipio liderado por Ulises Villegas descartó que este hecho se haya tratado de un abuso de autoridad ya que indicaron que el barbero en mención agredió con un arma blanca a uno de los serenos por lo que este procedió a pedir refuerzos.

"Personal de Serenazgo de Comas se encontraba patrullando y pudo recibir la denuncia de ruidos molestos por parte de unos vecinos, por lo que se acercaron a pedir que bajarán el volumen en el establecimiento que funcionaba como barbería. Al acercarse al establecimiento fue primeramente atacado por un extranjero que posteriormente en la comisaría fue identificado como José Daniel Rodríguez Franco", indicaron.

Según indicaron, la única intención de estos efectivos era llevarlo a la Comisaría de Túpac Amaru por la presunta agresión, pero al intervenir fueron detenidos por un grupo de allegados de este barbero.

"El sereno, tras el ataque con arma blanca, solicitó apoyo a su unidad, los mismos que fueron al local para intentar aplicar un arresto ciudadano y trasladar al barbero a la Comisaría de Tupac Amaru, aunque lamentablemente fueron recibidos por una turba de casi 10 compañeros barberos del atacante, permitiendo que este logré atrincherarse en el interior del local", añadieron.

De esta manera, un sereno venezolano fue masacrado por personal del serenazgo de la Municipalidad de Comas por presuntos ruidos molestos. Según la comuna, el accionar se dio de esa forma ya que el extranjero atacó previamente a un efectivo con un arma blanca.