Si Colombia insiste en tema de isla Santa Rosa, se podría llegar a un litigio ante la Corte Internacional de Justicia

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el internacionalista Francisco Belaúnde se pronunció respecto a la tensión entre Perú y Colombia por las declaraciones de Gustavo Petro. Según señaló, si el Gobierno colombiano continúa en la postura de que existe un una presunta ocupación de territorio, se podrían llegar a instancias que involucren a la Corte Internacional de Justicia.

Espera diálogo bilateral para solucionar tensión

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Belaúnde indicó que llegar a una disputa frente a dicho órgano, no le convendría al territorio peruano, debido a que no existe ningún litigio. "Tienen que haber conversaciones", añadió.

"Si el Gobierno de Colombia quiere insistir con el tema de que supuestamente hay una nueva isla, pues podría llegarse eventualmente, a un litigio ante la Corte Internacional de Justicia, ojalá no se llegue a eso porque a Perú no le conviene, porque el Perú lo ha dicho que no hay ningún litigio", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el internacionalista espera que no se lleguen a dichas instancias y por el contrario, se pueda mantener un diálogo bilateral y se solucione el problema entre Perú y Colombia, de manera pacífica. "Imagino que las cosas se van a ir calmando a medida que van pasando los días", precisó.

Petro pretende instalar narrativa de que él sí defiende soberanía

En tal sentido, Belaúnde se refirió a las declaraciones emitidas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante su visita a Leticia, el último jueves 7 de agosto. Al respecto, indicó que Petro estaría buscando instalar la narrativa de que él sí defiende la soberanía en su país.

Según el internacionalista, la solución ante dicha problemática también tiene que ver en que el Estado peruano pueda mantener un diálogo que incluya posibles respuestas ante la preocupación de Colombia que proviene en que la ciudad de Leticia se quede sin acceso al río Amazonas. "Sería lo más sensato", precisó.

"Esa postura de la isla nueva no es solo de Petro, es una postura que tiene Colombia (...) Lo que ha hecho Petro es dramatizar el asunto y sacar este tema de los causes diplomáticos, de las conversaciones que habían entre Perú y Colombia y ponerlo a una dimensión de casi conflicto con el Perú, eso es lo grave que ha hecho Petro", enfatizó.

De esta manera, el internacionalista Francisco Belaúnde señaló que si continúan las tensiones entre Perú y Colombia por el distrito de Santa Rosa, se podría llegar a un litigio ante la Corte Internacional de Justicia.