Terror en Comas: Asesinan a balazos a mototaxista mientras hacía mantenimiento a su unidad

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un crimen fue perpetrado en el cruce de la avenida Alfonso Ugarte y la calle 21, en el distrito de Comas. En dicho lugar, dos sujetos dispararon a matar contra un mototaxista, quien en aquel instante realizaba el mantenimiento de su unidad.

Según allegados, el fallecido habría sido víctima del cobro de cupos. A pesar de intentar salvar su vida, el conductor falleció en camino a un centro de salud cercano.

Fue asesinado mientras realizaba mantenimiento

Un nuevo caso de crimen termina con la vida de un mototaxista a plena luz del día y a vísperas de la Noche Buena. Durante la tarde del martes 23 de diciembre, dos criminales armados dispararon en contra de un chofer de mototaxi cuando este realizaba la limpieza de su vehículo menor.

La víctima fue identificado como Michael Navarrete Mongorrotoy (40) se encontraba en la vía pública realizando el mantenimiento cuando los criminales dispararon contra él en reiteradas ocasiones.

El vehículo menor tiene como placa de rodaje 5780-P6 el cual se encontraba estacionado al exterior de una tienda de frenos para autos y un local de comida.

El hecho desató la alarma entre los vecinos y sus familiares que, ante el fatídico hecho, trasladaron al hombre hacia el hospital Sergio Bernales, sin embargo, no pudieron salvarle la vida pues falleció antes de llegar al centro de salud.

Habría sido víctima de extorsión

Según la información de personas conocidas, el mototaxista trabajaba de forma independiente con su vehículo de transporte, el cual era su medio de trabajo.

Debido a la extensión del crimen en diferentes puntos del país, el conductor habría sido amenazado por parte de bandas criminales. Los malhechores le habrían exigido el pago de cupos para no atentar en contra de su vida.

De acuerdo a los testimonio, el mototaxista se habría resistido a realizar este pago lo cual habría desencadenado en la venganza por parte de la banda criminal.

Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), precisamente de la comisaría de La Pascana, para iniciar las diligencias del caso como cercar la zona donde ocurrió el crimen. Se estima que durante el día peritos de criminalística y del Ministerio Público arriben al lugar.

Un lamentable hecho de crimen se volvió a registrar en la ciudad. Un mototaxista fue asesinado mientras realizaba el mantenimiento de su vehículo en Comas. El hombre fue trasladado a un centro de salud pero perdió la vida.