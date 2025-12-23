Ministro de Salud aclara que las 52 muertes por tos ferina no corresponden a Loreto, sino al total del país

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Salud, Luis Quiroz, se pronunció sobre el número de fallecimientos que se ha registrado en Loreto por tos ferina, al respecto negó que las víctimas mortales reportadas fuesen 52 y resaltó que existe un 80 % de avance en la vacunación infantil en dicha zona del país.

Protestan por muerte de 52 niños en Loreto

De acuerdo al último reporte de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Loreto en lo que va del año un total de 49 menores de edad han fallecido víctimas de la tos ferina, correspondiente al cierre de la semana epidemiológica 49.

Reporte de fallecidos por tos ferina de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Loreto

En este contexto, con pancartas en mano y dolor a cuestas, padres de familia se apersonaron este martes 23 de diciembre en el frontis del Gobierno Regional de Loreto para exigir la declaratoria de emergencia sanitaria que azota la cuenca del río Chambira.

Miembros de los pueblos indígenas de Urarinas y Achuar denunciaron que al menos 52 infantes son los que han perdido la vida por esta enfermedad. La situación es crítica según lo ha revelado Tedy Acho, asesor del lugar en el que se han suscitado estas muertes.

"Hasta hace tres días se han contabilizado 52 niños fallecidos, algunos con asistencia y otros en los brazos de sus mamás. El presidente de la República ha estado hace tres días en Iquitos y solamente dijo que se está coordinando. Hace dos días que nos hemos enterado que han transferido 150 mil soles para 8 mil familias, ellos creen que van a poder mitigar esta pandemia", lamentó el dirigente de los pueblos étnicos.

Niega muerte de 52 niños por tos ferina en Loreto

Frente a esta crisis sanitaria que se produce en Loreto, el ministro de Salud, Luis Quiroz, sostuvo una entrevista con Canal N en el que brindó mayores detalles de este lamentable hecho que ha cobrado la vida de varios menores de edad.

En primer lugar, aclaró que el número de occisos, que según denuncian los pueblos étnicos es 52, se refiere a la cifra total nacional de fallecidos por tos ferina correspondientes al presente año desde el 1 de enero.

"El último fallecimiento se ha producido en los primeros días de octubre antes de que nosotros asumiéramos. Hay que lamentar la muerte de estos niños, no han sido precisamente en la zona de Chambira, allí en los primeros días de octubre hemos tenido el reporte de dos fallecidos por tos ferina, sin duda no vacunados", sostuvo.

Así, Luis Quiroz, ministro de Salud negó que los niños fallecidos por tos ferina en la cuenca del río Chambira es 52, sino que es una cifra a nivel nacional.