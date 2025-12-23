Ciro Castillo no cometió colusión y su detención es "arbitraria", afirma su abogado Humberto Abanto

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado Humberto Abanto, defensor del gobernador regional del Callao Ciro Castillo Rojo Salas, cuestionó la decisión del Poder Judicial que ratificó la orden de detención preliminar contra su patrocinado. En diálogo con Exitosa, reiteró que Castillo no ha cometido el delito de colusión y calificó la medida de arresto como "arbitraria".

Abanto señaló que la Sala invocó jurisprudencia desfasada para confirmar la detención, además de alegar que a la Sala "no le importó" lo que consideró una violación a los derechos humanos de Castillo y otros imputados, al haberse realizado una investigación secreta durante cinco meses.

"Me sorprende que se use una casación y una apelación anteriores a la modificación de la norma sobre prisión preliminar, que ya no habla de razones plausibles, sino de elementos razonables", indicó.

En ese sentido, adelantó que insistirá en llegar a la Corte Suprema y, de no resolverse el caso a su favor en el plazo apropiado, recurrirá a un recurso de hábeas corpus.

#Importante. Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior del Callao confirma detención preliminar por 15 días contra gobernador Regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, y otros investigados, por el delito de colusión agravada. pic.twitter.com/j6IsrEYXXc — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) December 23, 2025

Sobre el manejo de fondos

Respecto a los más de un millón de soles que habrían circulado en contrataciones irregulares dentro del Gobierno Regional del Callao, Abanto precisó que el control de dichos recursos corresponde a la Contraloría General de la República, particularmente al Órgano de Control Institucional.

"No se le puede pedir al Gobernador Regional que controle cada acto que se desarrolla dentro de la entidad, es materialmente imposible", afirmó.

El abogado cuestionó directamente la tesis de la Fiscalía y la Contraloría, que señalan que el caso se trataría de actos sistemáticos liderados por Castillo.

"Si la teoría es que no supervisó, eso no es colusión, no es organización criminal. El problema es que tomamos los principios penales más graves, usamos jurisprudencia atrasada y mandamos a la gente a ser privada de su libertad de la manera más arbitraria posible", remarcó.

"No es el ojo de Dios"

El abogado insistió en que no es posible que el gobernador supervise cada acción dentro del GORE Callao. Por lo mismo, considera que al no corresponderle dicha tarea, no configuraría un delito de colusión.

"El gobernador regional no está mirando cada oficina, sino guía la política de la institución (...) No es el ojo de Dios que está viendo todo lo que ocurre en el GORE", sostuvo, desestimando las acusaciones que lo vinculan directamente al caso "Los socios del Callao".

La defensa del gobernador busca desmontar la tesis fiscal que lo señala como líder de una organización criminal. Para Humberto Abanto, la detención preliminar carece de sustento legal y constituye una vulneración de derechos.

El debate sobre la responsabilidad del gobernador en las contrataciones irregulares se mantiene abierto, mientras Rojo Salas continúa prófugo, lo que añade tensión e incertidumbre al proceso judicial.