¡A tener cuidado!: Advierten riesgos eléctricos por mal uso de tomacorrientes y cables durante la Navidad

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Navidad es tiempo de luces, adornos y celebraciones familiares, pero también de riesgos eléctricos que pueden convertirse en tragedias si no se toman las precauciones necesarias. Bomberos voluntarios y especialistas de Luz del Sur advirtieron sobre el peligro de sobrecargar tomacorrientes y usar cables inadecuados durante estas fechas festivas.

El vocero de la empresa eléctrica, Alfredo Meli, explicó que los llamados cables "mellizos" no solo son inadecuados para instalaciones internas, sino que, cuando están deteriorados, representan un riesgo mayor. "A altos voltajes pueden sobrecalentarse y provocar un incendio", señaló.

Riesgos y estadísticas preocupantes

Meli exhortó a los usuarios a evitar el uso excesivo de adaptadores triples en una sola extensión. Aunque parecen prácticos, estos dispositivos también pueden calentarse y generar un riesgo eléctrico. La recomendación es realizar instalaciones internas con profesionales y no improvisar conexiones que puedan poner en peligro a toda la familia.

Por su parte, Jaime Palacios, jefe departamental de los Bomberos de Lima Sur, recordó que cada año se registran alrededor de 120 mil emergencias a nivel nacional, de las cuales un cuarto (entre 22 mil y 23 mil) están relacionadas con cortocircuitos.

"Son emergencias que pueden evitarse con prevención y la responsabilidad de no sobrecargar las líneas eléctricas", enfatizó.

El reciente incendio del árbol navideño en Mochumí, Lambayeque, producto de un cortocircuito en la estrella que lo coronaba, es un recordatorio doloroso de lo que puede ocurrir cuando se descuidan las medidas de seguridad eléctrica.

La tragedia dejó consternados a los vecinos y refuerza la necesidad de aplicar las recomendaciones de especialistas para evitar que la alegría de la Navidad se convierta en desolación.

Canales de ayuda

Palacios insistió en la importancia de tener siempre a la mano los números de emergencia. El 116 de los Bomberos está disponible para cualquier incidente, por más pequeño que parezca.

"Preferimos ir a una casa y verificar que todo esté en orden a tener que quedarnos horas apagándola, viendo cómo pueden perder todos sus bienes", subrayó.

Además, el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) del Ministerio de Salud atenderá las 24 horas del día durante el 25 de diciembre, con 28 ambulancias desplegadas en Lima y más de 400 profesionales listos para responder a emergencias médicas.

La prevención es la mejor herramienta para disfrutar de unas fiestas seguras. Revisar cables, evitar sobrecargas y contar con números de emergencia puede marcar la diferencia entre una celebración tranquila y una tragedia. Esta Navidad, la luz debe ser símbolo de unión y esperanza, nunca de peligro.