Keiko Fujimori pone el parche a quienes la llaman 'SUEGRA' en sus lives de TikTok: "Ustedes ya saben..."

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Keiko Fujimori protagonizó un curioso momento durante una de sus transmisiones en vivo, luego de que varios usuarios aprovecharan el espacio para llamarla "suegra" por quienes aseguran estar interesados en entablar lazos sentimentales con sus hijas, Kyara y Kaori Villanella. La presidenta tomó el comentario con humor y decidió aclarar públicamente cómo prefiere que la llamen.

Keiko responde quienes la llaman "suegra"

Todo ocurrió cuando la mandataria realizaba un live para compartir con sus seguidores un resumen de las actividades que había desarrollado durante la semana. Como suele hacerlo, comenzó leyendo los comentarios que aparecían en la transmisión y enviando saludos a usuarios de diferentes partes del país y el extranjero.

Sin embargo, entre los mensajes encontró varios comentarios relacionados con su faceta de madre y las parejas de sus hijas. Los usuarios comenzaron a llamarla "suegra", situación que no pasó desapercibida para la presidenta. Lejos de molestarse, Keiko decidió responder con naturalidad y explicar por qué consideraba que ese calificativo no correspondía.

Según su aclaración, tanto Kyara como Kaori ya tienen enamorados, por lo que la situación fue tomada como una anécdota dentro de la transmisión. Después de este breve intercambio con sus seguidores, la presidenta continuó con el contenido que había preparado para su live.

"Hay otros que me están diciendo suegra. Ustedes ya saben que n o pueden decirme suegra porque Kyara y Kaori tienen enamorados ", dijo de forma espontanea.

¿Quiénes son los novios de las hijas de Keiko?

En el caso de Kyara, su relación con Adrián Harboe ya es conocida públicamente. Ambos llevan varios meses juntos y han sido vistos compartiendo en diferentes actividades. Además, la joven ha hablado anteriormente sobre su romance y ha mostrado parte de su relación en redes sociales, siendo su aparición pública más importante en la toma de mando de Keiko Fujimori el pasado 28 de julio.

Mientras tanto, Kaori Villanella ha optado por mantener los detalles de su vida sentimental lejos del ojo público. La identidad de su pareja tampoco ha sido revelada, por lo que Keiko aprovechó el momento para ponerle humor a los comentarios de sus seguidores.

De esta manera, Keiko Fujimori protagonizó un divertido momento durante su transmisión en vivo al responder a los usuarios que la llamaron "suegra" por las relaciones de sus hijas. La presidenta tomó con humor los comentarios y aclaró que Kyara y Kaori tienen enamorados. Mientras la primera mantiene un romance público, la segunda prefiere proteger su vida sentimental.