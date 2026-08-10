Armonía 10 abandona concierto en Manchay tras presunta balacera que provocó pánico entre asistentes

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Armonía 10 abandonó de manera repentina un concierto en la plaza cívica de Manchay, en Pachacámac, luego de que se reportara una presunta balacera durante el evento. La situación provocó momentos de tensión e incertidumbre entre los asistentes, quienes huyeron del lugar ante el temor generado por los supuestos disparos. Hasta el momento se desconoce si se trató de un atentado contra la agrupación musical.

Armonía 10 abandona presentación en Manchay

El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 P. M. mientras la agrupación piurana se presentaba como parte de las celebraciones por el aniversario de Manchay. Según algunos asistentes, durante el concierto se habrían escuchado al menos tres disparos, lo que provocó que decenas de personas buscaran ponerse a buen recaudo y abandonaran rápidamente la zona.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varios asistentes cubriéndose y tratando de alejarse del lugar. Otras imágenes, grabadas desde el escenario, captaron el preciso instante en que los integrantes de Armonía 10 interpretaban uno de sus temas y un miembro del staff les hizo una señal para retirarse.

Tras recibir la indicación, los cantantes y músicos dejaron el escenario apresuradamente y se dirigieron hacia una zona segura. Algunos asistentes también señalaron que efectivos policiales les habrían pedido tirarse al piso como medida de precaución mientras se desarrollaba la situación.

Cabe resaltar que, según la información difundida, personal de la Policía Nacional del Perú no habría acudido al lugar para cercar la escena ni se habría registrado la presencia de peritos de Criminalística. Posteriormente, el bus de Armonía 10 fue escoltado por agentes policiales de Los Halcones durante parte de su recorrido.

Horas después del incidente, la agrupación se pronunció a través de su canal de difusión de Instagram para tranquilizar a sus seguidores. "Todos, estamos bien. Dios está con nosotros", expresaron.

La tragedia que enlutó a Armonía 10

El 16 de marzo de 2025, Armonía 10 sufrió un violento atentado cuando regresaba de una presentación en San Juan de Lurigancho. Cerca de la estación San Carlos, dos sujetos a bordo de una motocicleta siguieron el bus y abrieron fuego contra la unidad, según las investigaciones policiales.

Durante el ataque, Paul Flores, conocido como "El Ruso", recibió dos impactos de bala en la espalda. Sus compañeros lo trasladaron de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue, pero el cantante falleció debido a la gravedad de sus heridas. El crimen ocurrió en medio de denuncias de extorsión contra la agrupación.

La muerte de "El Ruso" marcó profundamente a Armonía 10 y al mundo de la cumbia peruana. Ahora, meses después, una nueva situación de tensión durante un concierto en Manchay vuelve a recordar aquella tragedia: la agrupación tuvo que abandonar el escenario ante una presunta balacera, aunque posteriormente confirmó que todos sus integrantes estaban bien.