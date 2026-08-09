Niña peruana de 10 años es rescatada de presunta trata y matrimonio forzado con hombre de 50 años

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una niña peruana de apenas 10 años fue rescatada en la provincia de Pastaza, Ecuador, en medio de un operativo binacional contra la trata de personas. La menor habría sido víctima de un intento de matrimonio servil con un hombre de 50 años, situación que encendió las alarmas de las autoridades ecuatorianas y peruanas.

El operativo en la comunidad Espejo

El rescate se produjo en la comunidad indígena Espejo, ubicada en el río Tigre, un sector amazónico de difícil acceso cercano a la frontera. La intervención estuvo a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Ecuador, dentro de las acciones del Bloque de Seguridad, y contó con la coordinación de las fiscalías de ambos países.

Las investigaciones revelaron que, aproximadamente un mes antes, se habría producido un intercambio transfronterizo de dos menores entre comunidades indígenas, lo que reforzó la hipótesis de un caso de trata de personas con fines de matrimonio servil.

Menor fue puesta bajo custodia.

Detención y cuestionamientos

Durante el procedimiento fue detenido Santi Cuji Washinton Favio, de 50 años, señalado como responsable de intentar forzar el matrimonio con la menor. Sin embargo, el caso generó polémica cuando el hombre recuperó su libertad tras una audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos por presunto abuso sexual.

La decisión provocó cuestionamientos dentro de la Fiscalía ecuatoriana y llevó a abrir un proceso de control jurídico sobre la actuación de la fiscal que intervino. El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, expresó su preocupación por la liberación del detenido y pidió a la Fiscalía General tomar medidas inmediatas: "Tenemos que cuidar a nuestros niños y niñas, tenemos que protegerlos".

#ATENCIÓN



BLOQUE DE SEGURIDAD RESCATA A NIÑA DE 10 AÑOS, VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS.



📍 Pastaza | Río Tigre (Comunidad Espejo)



El Bloque de Seguridad (Policía Nacional y Fuerzas Armadas) rescató a una niña peruana de 10 años, presunta víctima de trata de personas con fines... pic.twitter.com/VUM8rrDMOK — John Reimberg (@JohnReimberg) August 7, 2026

Protección y atención a la menor

Tras el operativo, la niña quedó bajo protección de las autoridades ecuatorianas y recibirá atención médica, psicológica y asistencia integral, en coordinación con los servicios consulares peruanos. El objetivo es garantizar su seguridad mientras continúan las investigaciones.

Reimberg sostuvo que la menor no solo fue víctima de trata, sino que también habría sufrido abuso sexual, lo que refuerza la urgencia de brindar un acompañamiento especializado y asegurar justicia en el caso.

El rescate revela la vulnerabilidad de menores en zonas fronterizas y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional contra la trata de personas. Aunque la intervención permitió salvarla de un matrimonio forzado, la liberación del principal sospechoso expone las debilidades del sistema judicial y genera indignación en la opinión pública.