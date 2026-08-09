Gobierno Regional de Piura acelera descolmatación de ríos ante la llegada del fenómeno El Niño

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno Regional de Piura informó este domingo que viene acelerando las labores de descolmatación de drenes y ríos estratégicos como parte de las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño. La medida busca mejorar la capacidad de evacuación de aguas y disminuir la vulnerabilidad de zonas urbanas y agrícolas, en coordinación con el Ejecutivo y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Avances regionales

El gobernador Luis Neyra León destacó que el Proyecto Especial Chira Piura registra un avance superior al 95 % en el dren Sechura, considerado clave para el drenaje durante la temporada de lluvias. Además, se informó que actualmente se interviene el dren 1308 y que se mantiene el apoyo con maquinaria pesada y operarios en las acciones que ejecuta la ANA en el río Piura.

Descolmatación mejorará la capacidad de evacuación de las aguas.

En total, el Gobierno Regional ha puesto a disposición 99 maquinarias para fortalecer las labores de limpieza y descolmatación, en coordinación con el Midagri, la ANA y otras instituciones. Estas intervenciones forman parte de una estrategia conjunta orientada a atender los 60 puntos críticos priorizados en la región.

Este anuncio se suma a lo informado semanas atrás por la ANA, que había iniciado trabajos de descolmatación en varios ríos del norte, incluyendo Piura, aunque con avances parciales y algunas intervenciones suspendidas.

Piura acelera trabajos ante llegada de El Niño.

Ejecutivo destina recursos para acelerar trabajos

Posteriormente, el 3 de agosto, la presidenta Keiko Fujimori anunció la destinación de S/140 millones para acelerar las labores en Piura, subrayando que el objetivo es proteger a la población y las áreas agrícolas más vulnerables.

La articulación entre niveles de gobierno se refleja ahora en la intensificación de los trabajos regionales, que complementan la inversión nacional y buscan cerrar las brechas detectadas en los reportes iniciales.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Durante su visita a Sullana, la presidenta Keiko Fujimori anunció que destinarán 140 millones de soles para los trabajos de prevención contra el fenómeno de El Niño en Piura.



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Preparación integral

El gobernador Neyra también señaló que, paralelamente a las labores de descolmatación, se vienen preparando los sectores de salud, agricultura, educación y transportes para responder de manera oportuna ante una eventual emergencia. Reiteró que el trabajo articulado entre los tres niveles de gobierno será determinante para proteger a las familias, la infraestructura y las actividades productivas de la región.

La cronología muestra un esfuerzo progresivo: primero los avances técnicos de la ANA, luego la decisión política de la presidenta Fujimori con recursos extraordinarios, y finalmente la intensificación regional con maquinaria y coordinación interinstitucional con el objetivo de evitar que las lluvias intensas previstas por El Niño se traduzcan en desastre.