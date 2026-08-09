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Gobierno Regional de Piura acelera descolmatación de ríos ante la llegada del fenómeno El Niño

La región norteña intensifica labores en drenes y cauces estratégicos ante la pronta llegada de los efectos del fenómeno El Niño en esfuerzo conjunto con el Ejecutivo y la ANA para reducir riesgos de inundaciones.

Trabajos se concentran en 60 puntos críticos.
Trabajos se concentran en 60 puntos críticos. (Composición Exitosa)

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/08/2026

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El Gobierno Regional de Piura informó este domingo que viene acelerando las labores de descolmatación de drenes y ríos estratégicos como parte de las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño. La medida busca mejorar la capacidad de evacuación de aguas y disminuir la vulnerabilidad de zonas urbanas y agrícolas, en coordinación con el Ejecutivo y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Avances regionales

El gobernador Luis Neyra León destacó que el Proyecto Especial Chira Piura registra un avance superior al 95 % en el dren Sechura, considerado clave para el drenaje durante la temporada de lluvias. Además, se informó que actualmente se interviene el dren 1308 y que se mantiene el apoyo con maquinaria pesada y operarios en las acciones que ejecuta la ANA en el río Piura.

Descolmatación mejorará la capacidad de evacuación de las aguas.
Descolmatación mejorará la capacidad de evacuación de las aguas.

En total, el Gobierno Regional ha puesto a disposición 99 maquinarias para fortalecer las labores de limpieza y descolmatación, en coordinación con el Midagri, la ANA y otras instituciones. Estas intervenciones forman parte de una estrategia conjunta orientada a atender los 60 puntos críticos priorizados en la región.

Este anuncio se suma a lo informado semanas atrás por la ANA, que había iniciado trabajos de descolmatación en varios ríos del norte, incluyendo Piura, aunque con avances parciales y algunas intervenciones suspendidas.

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Piura acelera trabajos ante llegada de El Niño.
Piura acelera trabajos ante llegada de El Niño.

Ejecutivo destina recursos para acelerar trabajos

Posteriormente, el 3 de agosto, la presidenta Keiko Fujimori anunció la destinación de S/140 millones para acelerar las labores en Piura, subrayando que el objetivo es proteger a la población y las áreas agrícolas más vulnerables.

La articulación entre niveles de gobierno se refleja ahora en la intensificación de los trabajos regionales, que complementan la inversión nacional y buscan cerrar las brechas detectadas en los reportes iniciales.

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Preparación integral

El gobernador Neyra también señaló que, paralelamente a las labores de descolmatación, se vienen preparando los sectores de salud, agricultura, educación y transportes para responder de manera oportuna ante una eventual emergencia. Reiteró que el trabajo articulado entre los tres niveles de gobierno será determinante para proteger a las familias, la infraestructura y las actividades productivas de la región.

La cronología muestra un esfuerzo progresivo: primero los avances técnicos de la ANA, luego la decisión política de la presidenta Fujimori con recursos extraordinarios, y finalmente la intensificación regional con maquinaria y coordinación interinstitucional con el objetivo de evitar que las lluvias intensas previstas por El Niño se traduzcan en desastre.

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