Gobierno declara estado de emergencia a Chachapoyas por 60 días debido a intensas precipitaciones pluviales

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia por 60 días calendario al distrito de Chachapoyas, provincia del mismo nombre, ubicado en la región Amazonas, por impacto de daños a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales.

Es importante señalar que, la medida entrará en vigencia desde el 19 de febrero, y se encuentra enmarcada en el Decreto Supremo N.º 022-2026-PCM, publicado este martes 17 en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Acciones a tomar

El dispositivo tiene como finalidad continuar con la ejecución de "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación" que correspondan para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos del nororiente peruano.

En ese sentido, las funciones de las labores a ejecutar recaerán sobre el Gobierno Regional de Amazonas y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación de los ministerios de Vivienda, Interior, Defensa, y demás instituciones públicas y privadas involucradas.

Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

Cabe señalar que, la implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo, se financian con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Fenómeno 'El Niño Costero' llegaría en marzo, según ENFEN

A través de un comunicado emitido el 13 de febrero, la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) dispuso la activación del estado de "Alerta de El Niño Costero", debido a que su desarrollo iniciaría a partir de marzo, persistiendo hasta noviembre del presente año.

📣 #ENFEN activa el estado de "alerta de El Niño Costero", debido a que iniciaría a partir de marzo, persistiendo hasta noviembre. Se prevé que predominen condiciones cálidas de magnitud débil durante la mayor parte del evento, pudiendo alcanzar una magnitud moderada en julio. pic.twitter.com/uWYfW5zrFn — ENFEN (@enfenperu) February 14, 2026

En esa línea, precisa que el pronóstico vigente de febrero - abril 2026 indica que habrán precipitaciones "entre normal a sobre lo normal" en la costa norte en promedio. Asimismo, no descarta episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad, especialmente durante marzo y abril, así como temperaturas del aire por encima de los rangos normales en la costa norte.

Bajo esta consideración, recomienda a las autoridades a adoptar las medidas correspondientes a la prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres, teniendo como referencia los efectos que dejó "El Niño Costero" en 2017.

Finalmente, la Comisión Multisectorial del ENFEN afirma que continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas, atmosféricas y biológicas-pesqueras, y actualizando las perspectivas, temiendo como fecha la emisión de su próximo comunicado, el 27 de febrero de 2026.