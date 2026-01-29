Sin luz el 31 de enero al 1 de febrero: Conoce AQUÍ las zonas que se verán afectadas con el corte temporal

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Hasta 11 horas sin servicio eléctrico! Conoce qué zonas del Perú se verán afectadas con los cortes de luz programados para este sábado 31 de diciembre y domingo 1 de febrero.

¿Por qué serán los cortes de luz?

En la actualidad, varias personas realizan teletrabajo desde la comodidad de su hogar; sin embargo, este 31 de enero y el 1 de febrero, tendrán algunos inconvenientes, ya que de acuerdo al más reciente reporte de Hidrandina, empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, se reveló que habrá cortes de luz en al menos dos regiones del país.

¿El motivo? Pues bien, a través de su página web, la empresa dio a conocer que la suspensión temporal del servicio eléctrico responde a los trabajos de mantenimiento, fortalecemiento de la infraestructura del sistema, y reubicación de subestaciones de distribución energética, por lo cual, exhorta a los usuarios a tomar medidas preventivas para no verse afectados en lo que dura el corte.

La región que no contarán con luz en las dos fechas, de acuerdo a un horario establecido, será La Libertad, que te revelamos a continuación, ¡toma nota!

Corte de luz en La Libertad el 31 de enero

La empresa eléctrica indicó que la interrupción temporal este sábado 31 de enero será en las siguientes zonas:

Distrito de Chepén desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: Mariscal Mar, Puente Mayta, La Morana Alta, La Morana Baja, La Calera Alta, La Calera Baja, Chafan, San Mateo, Huabal, Polvorín y anexos.

Sin servicio el 1 de febrero

Por otro lado, el corte del servicio el domingo 1 de febrero se ejecutará de la siguiente manera:

Trujillo: Cercado Trujillo (Ayacucho Cdra 2 ,3,5,7, 8 y 9, Bolívar Cdra. 1,2,3,6,7, 8 y 9, Estete Cda. 6 y 7, Colón Cdra. 5, 6 y 7, Av. España Cdra.1, 2,5,6, 15, 16, 17,19,20,25,26,27, Junín Cdra .5,6, 7, Grau Cdra 5, 6 y 7, Bolognesi Cdra. 3,4,5,6,7, Almagro Cdra 1,2,4,5, 6, Ugarte Cdr. 3,4,5,6 Independencia Cdra 1, 2 y 3, Pizarro Cdra1,2, 3, San Martín Cdra 1 y 2, Zepita Cdra. 3, 4, Pj. Santa Rosa Cdra. 1, Gamarra Cdra 2.Urb. Torres Araujo, Urb. San Andrés I Etapa, Urb. San Andrés II Etapa, Urb. Monserrate III Etapa, Urb. Santa María I-II, Barr. Chicago, Urb. El Recreo I Etapa, Urb. El Sol, Urb. San Vicente, Urb. Huerta Grande, Urb. Palermo, Barrio El Molino, Barr. La Intendencia, Urb. Las Flores, Urb. Andrés Razuri, Urb. La Merced I Etapa, Urb. La Noria, Urb. Las Flores, Urb. San Nicolás, C.V. Covicip, Urb. El Bosque, Urb. Santa Edelmira, C.V. San Judas Tadeo, Barr. Aranjuez, Urb. Santo Dominguito, Urb. California, AA. HH. Las Malvinas, Urb. Los Rosales de San Andrés, Sector Los Claveles, Urb. Juan Pablo II, Urb. San Nicolás, Sector Los Laureles-Palmeras II Etapa, AA. HH. Las Malvinas, Urb. Los Laureles, Urb. San Andrés V, Ex fundo Larrea.

Cercado Trujillo (Ayacucho Cdra 2 ,3,5,7, 8 y 9, Bolívar Cdra. 1,2,3,6,7, 8 y 9, Estete Cda. 6 y 7, Colón Cdra. 5, 6 y 7, Av. España Cdra.1, 2,5,6, 15, 16, 17,19,20,25,26,27, Junín Cdra .5,6, 7, Grau Cdra 5, 6 y 7, Bolognesi Cdra. 3,4,5,6,7, Almagro Cdra 1,2,4,5, 6, Ugarte Cdr. 3,4,5,6 Independencia Cdra 1, 2 y 3, Pizarro Cdra1,2, 3, San Martín Cdra 1 y 2, Zepita Cdra. 3, 4, Pj. Santa Rosa Cdra. 1, Gamarra Cdra 2.Urb. Torres Araujo, Urb. San Andrés I Etapa, Urb. San Andrés II Etapa, Urb. Monserrate III Etapa, Urb. Santa María I-II, Barr. Chicago, Urb. El Recreo I Etapa, Urb. El Sol, Urb. San Vicente, Urb. Huerta Grande, Urb. Palermo, Barrio El Molino, Barr. La Intendencia, Urb. Las Flores, Urb. Andrés Razuri, Urb. La Merced I Etapa, Urb. La Noria, Urb. Las Flores, Urb. San Nicolás, C.V. Covicip, Urb. El Bosque, Urb. Santa Edelmira, C.V. San Judas Tadeo, Barr. Aranjuez, Urb. Santo Dominguito, Urb. California, AA. HH. Las Malvinas, Urb. Los Rosales de San Andrés, Sector Los Claveles, Urb. Juan Pablo II, Urb. San Nicolás, Sector Los Laureles-Palmeras II Etapa, AA. HH. Las Malvinas, Urb. Los Laureles, Urb. San Andrés V, Ex fundo Larrea. Horario del corte: Desde las 5:00 a.m. a 4:00 p.m.

Así que si pensabas usar algún electrodoméstico o la laptop el 31 de enero y el 1 de febrero recuerda que Hidrandina tiene cortes programados en La Libertad, por lo que debes tomar medidas previsionales.