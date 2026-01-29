Sedapal anuncia corte de AGUA el viernes, 30 de enero: ¿Qué distritos se verán afectados?

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó que tiene cortes programado del recurso hídrico este viernes, 30 de enero. Conoce cuáles serán las zonas afectadas por esta medida.

Motivo del corte de agua en Lima

De acuerdo al más reciente reporte de Sedapal, hasta el cierre de esta nota, la interrupción temporal del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento y más acciones esenciales para disminuir eventuales emergencias y fortalecer la confiabilidad del servicio.

En ese marco, exhortó a la ciudadanía a tomar medidas previsionales al revelar cuáles serán los distritos de Lima Metropolitana que se verán afectadas desde muy temprano de este viernes, toma nota:

Sin agua en Ate

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Huaycán zona G, zona K, zona I, zona J Franja Comercial, Huaycán zona R, R-H3, UCV 206D, R-D 8.9, Huaycán zona R, R-P4, 205F, 12 de Agosto, CR-292, Huaycán zona V-X, R-D 8.9, UCV Talleres, 30 de Abril, R-H2, 158C, sector II, Huaycán zona M.

A.H. Huaycán zona G, zona K, zona I, zona J Franja Comercial, Huaycán zona R, R-H3, UCV 206D, R-D 8.9, Huaycán zona R, R-P4, 205F, 12 de Agosto, CR-292, Huaycán zona V-X, R-D 8.9, UCV Talleres, 30 de Abril, R-H2, 158C, sector II, Huaycán zona M. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 152.

Interrupción del servicio en San Miguel

Áreas afectadas: A.H. Maranga Urb. Maranga 3ra, 4ta y 7ma etapa. Cuadrante: Av. Elmer Faucett, Av. De los Precursores, Av. Rafael Escardó, Ca. Intisuyo, Av. Parque de las Leyendas, Av. La Marina.

A.H. Maranga Urb. Maranga 3ra, 4ta y 7ma etapa. Cuadrante: Av. Elmer Faucett, Av. De los Precursores, Av. Rafael Escardó, Ca. Intisuyo, Av. Parque de las Leyendas, Av. La Marina. Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión: Trabajos de empalme.

Trabajos de empalme. Sector 44.

Corte de agua en La Victoria

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Carmen Alto, Cercado, Coop. 25 de diciembre, Coop. Tradiciones Peruanas, Urb. Tres Marías. Cuadrante: Av. México, Av. Aviación, Av. Las Américas, Av. Parinacochas.

A.H. Carmen Alto, Cercado, Coop. 25 de diciembre, Coop. Tradiciones Peruanas, Urb. Tres Marías. Cuadrante: Av. México, Av. Aviación, Av. Las Américas, Av. Parinacochas. Motivo : Trabajos de empalme.

Trabajos de empalme. Sector 17.

En Comas

Áreas afectadas: Urb. Repartición, Urb. Huaquillay, Urb. Huaquillay I etapa, Urb. El Parral, Urb. Los Viñedos de Carabayllo, Urb. Los Viñedos de Carabayllo II etapa.

Urb. Repartición, Urb. Huaquillay, Urb. Huaquillay I etapa, Urb. El Parral, Urb. Los Viñedos de Carabayllo, Urb. Los Viñedos de Carabayllo II etapa. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 343.

En La Molina

Horario de corte: Desde las 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Desde las 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. Áreas afectadas: Urb. Portada del Sol de La Molina 1ra etapa, Asoc. Cascajal, Urb. El Valle, Portada del Sol I etapa, Cobertura R-8E.

Urb. Portada del Sol de La Molina 1ra etapa, Asoc. Cascajal, Urb. El Valle, Portada del Sol I etapa, Cobertura R-8E. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 199.

La empresa Sedapal informó que el corte temporal del servicio de agua potable este viernes, 30 de enero, responde a labores técnicas destinadas a mejorar y mantener la red de distribución.