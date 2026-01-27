¡Hasta por 8 horas SIN LUZ! Corte del servicio eléctrico el 29 y 30 de enero: ¿Qué zonas se verán afectadas?

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Anuncian cortes programados del servicio de energía eléctrica para este jueves 29 y viernes 30 de enero en regiones del país. Conoce si tu zona se verá afectada con la medida.

Motivo de los cortes de luz el 29 y 30 de enero

A través de un comunicado compartido en sus respectivas redes sociales, la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal), junto a la entidad estatal Hidrandina, han anunciado a sus usuarios sobre los próximos cortes de luz programados para este 29 y 30 de enero.

¿El motivo? Ejecutar acciones necesarias como la subsanación de deficiencias, el cambio de transformadores, poda de árboles y mantenimiento de redes de distribución para seguir brindando un servicio de calidad y evitar futuros inconvenientes en el sistema. Es así como se anuncia que el corte temporal del suministro de energía eléctrica se registrarán en Arequipa, Cajamarca y Áncash.

En ese marco, ambas entidades exhortan a sus usuarios tomar medidas preventivas para no verse afectados en el tiempo que dure la interrupción del servicio. A continuación todos los detalles de la medida.

Sin luz este jueves 29 de enero

Seal indicó en su cuenta de Facebook que el corte el jueves 29 de enero se ejecutará en las siguientes zonas de la 'Ciudad Blanca':

Urbanizaciones del distrito de Chala: Asentamiento Humano La Caleta, Minera Españolita S.A. Circuito Agua Salada desde CC-560223, desde las 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Asentamiento Humano La Caleta, Minera Españolita S.A. Circuito Agua Salada desde CC-560223, Urbanizaciones del distrito de Cocachacra: Anexo El Carrizal, Anexo El Dique, Anexo Quelgua Grande, Ayanquera, Caraquen, Chucarapi, Desamparados, El Fiscal, El Toro, La Pascana, Portal del Valle, Puerto Viejo, Villa El Carmen. Circuito 2803 El Fiscal. Corte desde las 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Por su parte, la empresa Hidrandina reportó que la interrupción temporal del servicio el jueves será en Cajamarca, precisamente en:

Cajamarca: Caserío Alzamora Miranda, desde las 8:00 a 2:00 p.m.

Interrupción del servicio el 30 de enero

Por otro lado, Seal indicó que las siguientes zonas de Arequipa se verán afectadas con la medida este viernes, 30 de enero desde las 7:00 a.m. a 3:00 p.m.:

Urbanizaciones del distrito de Chichas : Acchapuna, Aymaya, Cahuanota, Chanchallay, Chaupicorral, Chichas, Fusia, Ocsoja, Quechuaña, Queñuamarca, Salviani, Santa Catalina, Santa Rosa, Tancani, Yachanguillo, Yanque.

: Acchapuna, Aymaya, Cahuanota, Chanchallay, Chaupicorral, Chichas, Fusia, Ocsoja, Quechuaña, Queñuamarca, Salviani, Santa Catalina, Santa Rosa, Tancani, Yachanguillo, Yanque. Urbanizaciones del distrito de Chuquibamba : Cristalpuquio, Tumpullo.

: Cristalpuquio, Tumpullo. Urbanizaciones del distrito de Salamanca: Capilla, Huaytapampa, Maucallacta, Salamanca, Suracasa.

Capilla, Huaytapampa, Maucallacta, Salamanca, Suracasa. Urbanizaciones del distrito de Yanaquihua: Arirahua.

Por otro lado, el corte de luz programado para este viernes tamién se dará en las siguientes zonas:

En Áncash

Huántar/San Marcos /Chavín de Huántar.

/Chavín de Huántar. Huaraz: Tacllan, Tunaspampa, Rumichuco, Quechcap.

Horario: Desde las 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Cajamarca

Jesús desde las 8:00 a.m. a 4:30 p.m. : Pueblo Jesús, Catan, Huaraclla, Llimbe, Chuco, La Huaylla, La Bendiza, Barrio La Hermita, Samaday, Succha, Hualanga, Palturo, Chuquita, San Francisco, Pashul, Chuco, Chuco Parte Alta.

desde las : Pueblo Jesús, Catan, Huaraclla, Llimbe, Chuco, La Huaylla, La Bendiza, Barrio La Hermita, Samaday, Succha, Hualanga, Palturo, Chuquita, San Francisco, Pashul, Chuco, Chuco Parte Alta. Namora desde las 8:00 a.m. a 4:30 p.m.: Pueblo Namora, Pueblo El Tambo, Jigón, Las Manzanas, Casablanca, El Molino, Cau Cau, La Lucma, Casablanca, Ojo De Agua, Bella Vista, La Perla, Chilacate, Chilca, La Chimbana.

Así que si estabas pensando hacer teletrabajo este 29 y 30 de enero, recuerda que habrá cortes de luz en Arequipa, Cajamarca y Áncash, de acuerdo a los últimos reportes de Seal e Hidrandina.