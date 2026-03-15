Desarticulan a la banda criminal "Los Cirujanos de Santa Anita": Robaba y desmantelaba autos en falso car wash

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú logró desarticular a la peligrosa banda criminal conocida como "Los Cirujanos de Santa Anita", dedicada al robo y desmantelamiento de vehículos de alta gama en un falso car wash. El operativo se realizó el sábado 14 de marzo y permitió la captura de tres sujetos presuntamente implicados en un asalto y robo en el distrito de Santa Anita.

El operativo y el local intervenido

En diálogo con Exitosa, Marco Aybar, jefe de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE), explicó que la organización operaba en el local comercial "Beni Motors", ubicado en el Jr. Las Esmeraldas 196. Allí, los delincuentes trasladaban los autos robados en zonas como San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, para luego desmantelarlos y comercializar sus autopartes.

El operativo permitió recuperar 10 vehículos y un motor robados, además de incautar autopartes valorizadas en hasta un millón de soles. Según las autoridades, los autos también eran empleados para cometer robos al paso, cambiando constantemente las placas para evitar ser identificados.

Los detenidos y las placas incautadas

Los capturados fueron identificados como Cristopher Ramones Velásquez (28), José Benítez Vilca (36) y Luis Narciso Valencia (24). Fueron intervenidos cuando pretendían vender autopartes robadas y trasladados a la sede de la DIPROVE Centro en Barrios Altos, donde deberán responder por lo incautado y dar información sobre posibles cómplices aún en libertad.

Entre las placas adulteradas incautadas figuran W5C-464, CDO-683, U1J-231 y CKV-628, mientras que las placas de los vehículos robados corresponden a BLP-791, BSO-831, CCD-014, VAI-845, BCM-872 y BYB-301.

La PNP acusa a los detenidos por los presuntos delitos contra el patrimonio, receptación agravada, delito contra la fe pública y falsedad genérica en el uso indebido de placas de rodaje. El uso de placas adulteradas era parte del modus operandi de la organización, que buscaba evitar ser rastreada por las autoridades mientras empleaba los autos robados para cometer nuevos delitos.

De izquierda a derecha: Cristopher Ramones Velásquez (28), José Benitez Vilca (36) y Luis Narciso Valencia (24).

El hallazgo y captura refleja la magnitud de las operaciones de esta banda, que no solo afectaba a propietarios de vehículos de alta gama, sino que también alimentaba un mercado ilegal de repuestos. La PNP destacó que este tipo de organizaciones generan un grave perjuicio económico y social, pues los autos robados eran usados para otros delitos, multiplicando el daño a la ciudadanía.

Finalmente, la institución habilitó el número 980122027 para que las personas que hayan sido víctimas de esta banda puedan reconocer alguno de los vehículos robados o denunciar otros casos vinculados. El llamado busca ampliar la investigación y dar con otros integrantes de la organización que aún podrían estar en libertad y operando en la capital.

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