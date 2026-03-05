Mininter anuncia uso de programa informático 'Visual Perú' para desarticular organizaciones criminales

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior (Mininter) anunció la implementación del programa informático 'Visual Perú' en las direcciones especializadas de investigación criminal. Según se conoció, esta medida tiene como finalidad desarticular organizaciones criminales, en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Mininter impulsará uso de herramientas tecnológicas

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la institución del Poder Ejecutivo realizó una publicación en donde informó sobre esta nueva medida, que se toma durante la gestión de José María Balcázar y el liderazgo de la cartera por parte de Hugo Begazo.

"El uso del programa informático "Visual Perú" se realizará de manera gradual en las direcciones especializadas de la Policía Nacional del Perú", escribieron en sus redes sociales, este jueves 5 de marzo.

En tal sentido, se conoció que el software denominado 'Visual Perú', fue donado por la Unión Europea, y será usado de manera gradual, por miembros de las direcciones especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Dicha donación fue realizada en el marco del proyecto "Apoyo a las fuerzas de la Ley en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas en el Perú". De tal modo, el programa permitirá analizar y estructurar la información recogida en la investigación policial. Esto a través de diagramas y otras herramientas visuales organizadas sobre la información recopilada por el detective policial.

Funciones de 'Visual Perú'

Asimismo, precisaron que cuenta con cuatro funciones principales, las cuales fortalecerán el trabajo operativo y de inteligencia de la Policía Nacional. Una de ellas es el análisis visual y de vínculos para identificar roles, niveles de influencia y conexiones ocultas.

La herramienta tecnológica también cuenta con inteligencia en telecomunicaciones, lo cual permitiría simplificar el análisis de registros de llamadas y celdas de ubicación, lo cual es de vital importancia debido a que los casos de extorsiones han ido en aumento.

#NotaDePrensa | El uso del programa informático "Visual Perú" se realizará de manera gradual en las direcciones especializadas de la @PoliciaPeru.



🗞️ https://t.co/nrosxxeob1 pic.twitter.com/FonVWDEOPS — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) March 4, 2026

Cabe mencionar que, para utilizar dicho programa, el personal policial deberá pasar por las capacitaciones correspondientes para aprender las distintas funciones. La herramienta estará disponible para descarga en las plataformas policiales de uso interno, por lo que garantizarán su acceso "seguro y estandarizado".

De esta manera, ante la constante ola de criminalidad organizada y delincuencia, el Ministerio del Interior, liderado por Hugo Begazo, ha tomado la decisión de implementar un programa donado por la Unión Europea, con la finalidad de contribuir nuevas medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana.