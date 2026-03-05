Reniec restablece servicio de entrega de DNI electrónico tras caída de sistema y largas colas

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la caída de su sistema y largas filas en las afueras de su oficina de San Luis este jueves 5 de marzo, la Reniec anunció esta tarde que su servicio de entrega de DNI electrónico ya se restableció y que brindará atención especial este fin de semana.

Largas colas y malestar a las afueras de la Reniec en San Luis

Desde tempranas horas, usuarios formaron extensas colas para trámites vinculados con el Documento Nacional de Identidad (DNI), a tan solo 37 días de las Elecciones Generales 2026. Según el organismo, la demora en la atención se debió a fallas en su sistema.

La situación generó malestar en los ciudadanos, que tuvieron que aguardar varias horas a plena luz del sol. Se habían formado dos colas: la primera, para el recojo del DNI; y la segunda, para realizar cualquier trámite relacionado con el mismo como duplicados o renovaciones.

Algunos de ellos reportaron haber recibido indicaciones desde la propia Reniec para que regresen otro día a completar sus trámites.

Llegadas las 2 de la tarde, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil anunció buenas noticias, parcialmente: su servicio de entrega del DNIe se restableció en todas sus oficinas, precisando que los trámites para este no tuvieron fallas.

"Asimismo, comunicamos que se brindará atención especial este sábado 7 y domingo 8 de marzo para la entrega de DNIe", agregó la Reniec.

El breve comunicado finalizó indicando que la lista de oficinas donde la entidad atenderá de forma especial será difundida mediante sus redes sociales oficiales.

Sistema del Reniec se habría caido

Lo cierto es que esta caída del sistema de la Reniec afectó a cientos de usuarios y sus tiempos personales, pues luego de haber esperado durante varias horas, lógicamente, tuvieron que retirarse y esperar hasta mañana para poder cumplir con su trámite.

En algunos casos, se entregaron tickets escritos manualmente para registrar el turno de atención; sin embargo, varios ciudadanos expresaron su preocupación debido a que estos comprobantes no garantizan que puedan ser atendidos al regresar. "El ticket no te asegura nada", indicaron.

De esta manera, gran cantidad de ciudadanos que asistieron a la sede del Reniec de San Luis desde las 6:00 am o 07:00 am de este jueves, han expresado su molestia al esperar durante horas ser atendidos, para que finalmente les digan que regresen otro día debido a que el sistema se habría caído.