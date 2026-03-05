Irma Maury, la recordada 'Doña Nelly', revela que sufrió GRAVE accidente doméstico: "Fue muy traumático"

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz peruana Irma Maury, recordada por su papel de Doña Nelly en la serie Al fondo hay sitio, reveló que hace un año sufrió un grave accidente doméstico que le fracturó la cadera. El hecho ocurrió en la madrugada, cuando una caída dentro de su vivienda la dejó inmovilizada y en necesidad de asistencia médica inmediata, momento que recordó por el impacto que tuvo en su vida cotidiana.

"El dolor era insoportable a pesar de estar con todos los calmantes, pero tenía qué hacerlo, en mi mente solo estaba mejorar pronto porque mis hijitos peluditos me necesitaban. Fue todo ese proceso muy traumático para mí", relató a través de sus redes.

Tras el accidente, Maury logró comunicarse con una amiga para pedir ayuda. Serenazgo la trasladó en ambulancia al Hospital de Ventanilla, y posteriormente fue derivada al Hospital Alberto Sabogal de ESSALUD, donde fue operada el 6 de marzo. Permaneció cinco días internada y recibió el alta el 9 de marzo, iniciando un proceso de recuperación exigente.

Dolor y recuperación

La actriz relató que desde el primer día debía intentar caminar, pese al intenso dolor. Su motivación principal fue el cuidado de sus mascotas, a quienes llama cariñosamente "hijitos peluditos".

Con el apoyo de especialistas y personas cercanas, Maury realizó terapia física y logró avances notables: apenas 18 días después de la operación ya podía desplazarse por sí sola para asistir a sus consultas médicas.

La actriz agradeció a quienes la acompañaron en su proceso de recuperación.

Regreso a la rutina

El 9 de mayo regresó a su casa y al día siguiente retomó una de las actividades que más extrañaba: salir a pasear con sus mascotas. Maury también recordó que el último año fue especialmente complicado, pues enfrentó la pérdida de una hija/sobrina. Pese a ello, aseguró que mantiene la esperanza y quiso compartir su testimonio para alentar a otros.

"Gracias a Jehová me recuperé y hoy sigo mirando para adelante", expresó en un mensaje de fe y fortaleza dirigido a quienes atraviesan momentos difíciles. (...) Comparto este post para todos aquellos que están pasando por un momento difícil como el que yo pasé, a mirar para adelante".

El relato de Irma Maury revela la dureza de un proceso de recuperación tras un accidente doméstico y cómo la fe, el apoyo de sus seres queridos y la motivación personal le permitieron superar un momento traumático. La recordada Doña Nelly se muestra agradecida y resiliente, enviando un mensaje de esperanza a sus seguidores.