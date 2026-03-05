Congreso: Raúl Espíritu Cavero juró como parlamentario en lugar de la fallecida Lucinda Vásquez

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ciudadano Raúl Espíritu Cavero juró al cargo como congresista este jueves 5 de marzo en reemplazo de Lucinda Vásquez Vela, quien falleciera el último 21 de febrero.

La ceremonia fue conducida por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), quien dispuso previamente dar lectura de la credencial expedida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que lo acredita en sus funciones para el periodo legislativo 2021-2026.

En representación de la región San Martín

Durante el acto protocolar celebrado en el Hemiciclo, se mencionó que la incorporación del nuevo parlamentario se realiza de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 25 del Reglamento del Congreso de la República, en mérito de la credencial otorgada por el organismo electoral, el pasado 26 de febrero.

"Por Dios, por la patria, por mi familia, por el partido Perú Libre, por la región San Martín y los pueblos del país profundo, prometo cumplir fielmente", expresó Espíritu Cavero.

#PlenoDelCongreso I El ciudadano Raúl Espíritu Cavero juró como congresista para completar el período legislativo 2021-2026, en reemplazo de la fallecida Lucinda Vásquez Vela.https://t.co/p2gOJqJC1Y — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) March 5, 2026

Es importante mencionar que, la designación se da por haber quedado en segundo lugar de la votación preferencial del partido Perú Libre en la región San Martín, durante el desarrollo de las elecciones generales del pasado 9 de abril del 2021.

Posteriormente, la representación nacional rindió un minuto de silencio en memoria de la desaparecida exlegisladora, en el inicio de la sesión plenaria que marcó el inicio de la segunda legislatura ordinaria del Período Anual de Sesiones 2025-2026, la cual culminará el próximo 15 de junio del presente año.

Legislatura instaurada

El presidente encargado del Parlamento instaló la última etapa de labor legislativa del quinquenio, pasada las 10:00 de hoy, jueves 5 de marzo, con la presencia de más de 60 legisladores.

Asimismo, empezó la jornada ordenando dar lectura al artículo 49 del Reglamento del Congreso sobre los periodos ordinarios de sesiones, en el que se señala que la segunda legislatura inicia el 1 de marzo y termina el 15 de junio.

Una vez comenzada la sesión plenaria se abordaron dos puntos de agenda: el juramento a Raúl Espíritu Cavero y el debate la moción de orden del día que propone citar al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, por el desabastecimiento de GNV.

En esa misma línea, aprobaron convocar al funcionario de gobierno al Hemiciclo para las 4:00 p. m. de hoy, a fin de que informe las medidas que se vienen adoptando frente al siniestro ocurrido en el gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), en la región Cusco.

De esta manera el Parlamentó empezó sus funciones en el marco de la segunda legislatura 2025-2026, a la espera del debate de voto de confianza del Gabinete que se realizará este 18 de marzo.