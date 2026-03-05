Santa Anita: Cobradora muere arrollada por su propio bus tras temeraria maniobra

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una trabajadora de transporte público perdió la vida tras ser arrollada por el propio bus en el que laboraba, en el distrito de Santa Anita. La mujer cayó en plena vía pública tras una temeraria maniobra del conductor para esquivar un mototaxi.

Transportista fallece tras arrollada por su propio bus

La tarde del último miércoles 4 de marzo, en la cuadra 10 de la avenida 1 de Mayo, a la altura del paradero Los Perales, en la mencionada jurisdicción, se suscitó un lamentable hecho en el que la cobradora de un bus sufrió un grave accidente de tránsito que acabó provocándole la muerte.

La mujer identificada como María Montano Obregón iba parada en la parte de la subida del vehículo cuando de pronto el chofer que corresponde al nombre de Juan Loli Paredes realizó una maniobra temeraria para poder esquivar a un mototaxi que se cruzó mientras realizaba su recorrido habitual.

Tras frenar fuertemente ocasionó que la víctima cayera del vehículo fuertemente contra la pista, acto seguido el conductor del bus continuó manejando sin darse cuenta de que su compañera había caído debajo de las llantas.

"El carro estaba lleno y la señora estaba en la puerta y el carro al querer esquivar una mototaxi, ahí la señora pierde el equilibrio pese a que quería seguir agarrándose, el mismo carro la jala y se va para abajo a las llantas", sostuvo un testigo del hecho a América Noticias.

Fue auxiliada tras el atropello

Posteriormente al atropello los testigos y residentes de la zona procedieron a auxiliar a Montano Obregón, sin embargo, se percatraon que la mujer ya no podía levantarse por sus propios medios.

Con la colaboraqción de las personas que se encontraban en la zona el chofer subió a la mujer a la unidad móvil para poder derivarla al centro de salud más cercano. Pero, desafortunadamente falleció durante el caminodebido a la gravedad de sus lesiones por lo que su deceso fue confirmado por los propios médicos.

Por su parte, el conductor del bus de transporte público será investigado por el presunto delito de homicidio culposo tras la maniobra que provocó la caída y posterior muerte de la cobardora.

