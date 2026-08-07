Rosangela Espinoza lanza DESGARRADOR mensaje tras sufrir irreparable pérdida

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rosangela Espinoza preocupa a sus seguidores tras compartir un desgarrador mensaje en sus redes sociales dando a conocer el complicado momento que vive actualmente tras la irremediable pérdida de un ser querido en su familia.

Rosangela revela lamentable pérdida: ¿De quién se trata?

Rosangela Espinoza se ha caracterizado por la fortaleza que refleja en cada una de las competencias dentro del reality de 'Esto es Guerra'; sin embargo, la popular 'Chica Selfie' ha dejado a más de uno de sus seguidores sorprendidos al revelar que atraviesa un duro momento en su familia.

Pues bien, de acuerdo a la publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram, sufrió la irremediable pérdida de 'Tommy', su querida mascota a quien rescató de la calle en 2016 y la acompañó durante casi una década. Por medio de un emotivo mensaje, la modelo peruana no pudo ocultar el dolor que siente al darle el último adiós a su perrito a quien calificó como su "bebé".

"Tommy Espinoza. Descansa en paz, mi bebé. Gracias por tanto amor. El 4 de diciembre de 2016 te encontré en la pista y desde ese momento te rescaté y te llevé conmigo. Ahí empezó nuestra historia", escribió en un inicio Rosangela, evidenciando la tristeza que la embarga en estos momentos por la muerte de su perrito.

Rosangela y su emotivo mensaje de despedida a su mascota

En su mensaje, Rosangela Espinoza también contó que 'Tommy', fue testigo de sus alegrías, sueños, lágrimas, logros y derrotas, dejándolo como un fiel compañero que siempre la acompañó de forma incondicional brindándole soporte emocional, por lo que su muerte le dejaba un gran dolor en el corazón.

"Siempre estuviste ahí, esperándome con el mismo amor, sin importar cómo hubiera sido mi día. Hoy mi corazón se rompe al despedirte, pero también se llena de gratitud por haber tenido el privilegio de compartir tantos años contigo", agregó en redes sociales.

Seguidamente, recordó a su otra mascota llamada Bianca, a quien siempre recuerda con gran cariño y que, según sostuvo, espera a Tommy. "Hoy el cielo tiene a mis dos bebés, y yo me quedo aquí, extrañándolos cada día, agradeciendo a Dios por haberme permitido amarlos", indicó la chica reality, con la esperanza de volver a encontrarse con sus dos seres queridos por ella y su familia.

El último adiós a su mascota y recuerdo de Bianca

La modelo e influencer peruana, finalmente, expresó que sus dos mascotas, Tommy y Bianca, siempre velarán por ella desde el cielo. "Los amo para siempre, Bianca y Tommy. Gracias por acompañarme en los capítulos más importantes de mi vida. Hasta que nos volvamos a ver", acotó.

El mensaje de Rosangela Espinoza refleja el dolor que siente por la irremediable pérdida de su perrito Tommy, a quien quiso como su "bebé". La chica reality agradeció los momentos vividos al lado de su querida mascota.