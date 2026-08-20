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Gobierno apuesta por resultados

Gobierno de Keiko Fujimori no busca la confrontación, afirma premier Galarreta: "Viene a resolver problemas"

Ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el premier Galarreta aseguró que el Gobierno de Keiko Fujimori buscará priorizar la solución de los principales problemas del país y dejar de lado la confrontación.

Luis Galarreta
Luis Galarreta PCM

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 20/08/2026

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El premier, Luis Galarreta, aseguró que la actual gestión buscará dejar atrás la confrontación política para enfocarse en atender los principales problemas que afectan a los peruanos. 

El premier realizó estas declaraciones durante la presentación de la Política General de Gobierno ante el pleno de la Cámara de Diputados, donde acudió junto con los integrantes de su gabinete ministerial.

Galarreta sostuvo que el Ejecutivo pretende concentrarse en ordenar el aparato estatal, ejecutar medidas y mostrar resultados dentro de plazos razonables. En ese sentido, remarcó que la gestión también deberá rendir cuentas sobre las acciones que emprenda frente a las demandas de la ciudadanía.

"Quiero ser claro ante la representación nacional: Este Gobierno no viene a confrontar. Viene a resolver problemas. Viene a ordenar, a ejecutar y, en un plazo razonable, empezar a tener resultados y rendir cuentas", señaló el titular de la PCM durante su intervención ante el Parlamento.

El mensaje del premier se produjo en el marco de la exposición de las principales líneas que seguirá el Ejecutivo y en un escenario marcado por cuestionamientos al funcionamiento de las instituciones públicas y las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder a servicios y respuestas del Estado.

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Galarreta cuestiona burocracia estatal

Durante su discurso, el presidente del Consejo de Ministros también cuestionó las condiciones en las que la actual administración recibió el aparato estatal. Según afirmó, encontraron un sistema que presenta dificultades para responder con rapidez a los problemas que afectan al país.

"Un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país", fue como describió Galarreta la situación que, según indicó, heredó el Gobierno. A ello agregó que el aparato público se encuentra "entrampado por la burocracia, que llega tarde al delito, llega tarde a las emergencias y a las necesidades de las familias".

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