ERM 2026: PNP detiene a cuatro personas armadas durante la jornada electoral en Áncash

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 se llevaron a cabo este 4 de octubre. En medio de la jornada, cuatro personas armadas fueron detenidas por la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Ponto, provincia de Huari, en Áncash, según informó la institución en sus cuentas oficiales.

Policía detiene a cuatro personas que portaban armas

Como se recuerda, el Mininter anunció que se desplegaron más de 50 mil efectivos en todo el país, como parte del operativo dispuesto para garantizar el orden público y la seguridad durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En el marco de esa iniciativa, la Policía Nacional reportó, a través de su cuenta oficial de X, que se ejecutó un patrullaje preventivo en las inmediaciones de la institución educativa José Carlos Mariátegui, ubicado en el distrito de Ponto.

Es en ese operativo que se intervinieron a cuatro personas que portaban armas de fuego durante el desarrollo de la jornada electoral. La PNP precisó que los sujetos están siendo investigados por la presunta infracción al artículo 352 de la Ley Orgánica de Elecciones, el cual prohíbe explícitamente el uso o porte de armas en los alrededores de los locales de votación.

Intervención durante patrullaje preventivo en Áncash

De acuerdo al reporte de la Policía, los intervenidos fueron identificados como C.G.T.N. (40), E.L.C.C. (18), Y.Y.R. (25) y J.A.M.R. (32). Asimismo, la institución precisa que durante la intervención se encontraron e incautaron cuatro armas de fuego, siete cacerinas y 81 municiones.

La detención de las cuatro personas fue reportada al representante del Ministerio Público correspondiente, mientras continúan las diligencias conforme a la ley vigente en el Perú. Finalmente, destacaron que la situación en el distrito de Ponto, en Áncash, no impidió la continuidad de los comicios en la zona.

🚨🇵🇪 #EleccionesSeguras | Iba con sus dos hijos, uno recién nacido, y necesitaba llegar a votar. El personal policial la trasladó hasta su centro de votación. 🇵🇪 ¡𝐓𝐔 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐑𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐄𝐒 𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀 𝐏𝐑𝐈𝐎𝐑𝐈𝐃𝐀𝐃! #PNPInforma https://t.co/MyyAMhZ1rj — Policía Nacional del Perú Oficial (@Policia_Peruana) October 5, 2026

Fiscalía reporta 79 personas detenidas al cierre de las ERM 2026

El coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, a través de un video difundido en la cuenta oficial de X del Ministerio Público, reveló que al cierre de la jornada electoral de este domingo 4 de octubre, 79 personas fueron detenidas.

Según destacó, la mayor cantidad de detenidos se registró en Cusco durante el desarrollo de los comicios regionales y municipales 2026 "con 12 casos", seguido de Lima Sur (8) y Arequipa (6) e Ica (6), entre otros.

#EleccionesSinDelitos | El Ministerio Público reporta, al cierre de la jornada electoral, cerca de 80 detenidos durante el desarrollo de los comicios regionales y municipales 2026 de este domingo. La mayor cantidad de detenidos se registra en Cusco. https://t.co/WqWO8pMATv — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 4, 2026

Asimismo, Barrenechea destacó que entre los casos reportados figuran presuntos delitos de coacción, expendio de bebidas alcohólicas durante la ley seca y propaganda electoral en plazo prohibido, entre otros.

De esa manera, la Policía Nacional del Perú informó que cuatro personas fueron detenidas por portar armas en las inmediaciones de la I. E. José Carlos Mariátegui en el distrito de Ponto, provincia de Huari, en Áncash, tras un patrullaje preventido ejecutado durante las ERM 2026.